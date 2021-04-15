亚朵联手万科 积极探索“酒店+地产”新玩法

4月15日，注定将成为亚朵集团二次创业路上的一个重要节点被记录。 亚朵集团（以下简称“亚朵”）宣布和万科旗下的酒店管理公司—广东瞻云酒店管理有限公司达成战略合作，双方会在酒店市场拓展中优先匹配相关资源，联手探索“酒店+地产”合作新玩法。 “万科成立以来，其不论房地产、商业或物业业务都以高质量著称，这和亚朵集团一直坚持的为用户提供‘安心’的住宿不谋而合。”亚朵产品与开店BU总裁阳明透露，目前双方已经有一家合作的酒店落地鹏城――深圳南山万科云城亚朵酒店（以下简称“万科云城亚朵”），从数据上看，开业1年已经取得了不俗的业绩，其投资回报率远超行业平均水平。 深圳南山万科云城亚朵酒店 接下来，包括万科深圳沙井星城项目在内，双方合作的多个酒店项目还将在杭州等城市落地。 对于双方下一步的合作，万科酒店与度假事业部南方区域总经理刘骏信心满满：“强大的品牌影响力，专业的运营能力和完善的生态链体系，都将帮助万科的酒店业务更上一个台阶。” 顺势而为 “地产+酒店”并不是一个新的模式，过去地产公司们但凡涉及到酒店项目，大都言必谈国外的五星级品牌，对国内酒店品牌并不关注。其目的也非常明确，就是为商业或是住宅…