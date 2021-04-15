1号观察 “后疫情时代”，如何掘金“会展+旅游”新蓝海

进入4月，春暖花开，因疫情而“冷落”许久的南京国际博览会议中心又热闹起来。继江苏国际农机展之后，4月15日，由南京市文旅局等主办的中外会奖合作交流大会在此开幕。 会奖活动，对给一座城市创造非凡的经济价值、人文价值和社会价值。“后疫情时代”，该如何深耕这一新兴市场，开掘“会展+旅游”的更多潜力？ “后疫情时代”会奖产业潜力巨大 会奖业，即“会议+奖励旅游”，是由会议会展产业延伸出的“产业蓝海”。目前，中国已成为全球最大的商旅消费支出国，并日渐成为全球发展最快最大的旅游市场，而高端商务会奖作为旅游市场中含金量最高的部分，既被看作整个行业发展的风向标，也是判断城市活力的重要参考。 “过去一年，新冠肺炎疫情对全球会奖行业造成巨大冲击，随着我国疫情控制得力、疫苗研发成功，我们预测会奖行业会迎来大规模增长。”北京新展传媒公司总裁赵伟在会上分享了一组数据：今年清明节期间全国旅游人数1.02亿人次，同比增长达到144.6%，恢复至疫前同期的94.5%；实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。随着今年全国两会结束，北京第一场房车展的开幕，宣告了我国会奖和会展业…