携程“未来旅行家”计划启动 内容升级战略再落一子

如果旅游也可以C位出道，你希望成为怎样的“爱豆”？近日，携程社区启动“未来旅行家”计划，将在全国百所高校、百万大学生中，寻找“未来旅行家”，打造Z世代“内容种草”高光时刻。据了解，本次活动是携程社区2021年规模最大的校园招募活动，目前已走进北京、南京、武汉等地的多所高校开展万人海选。在经过初赛、复赛阶段后，预计6月，总决赛产生的优胜者将赢得10万元旅行基金，同时还能获得KOL孵化机会。 事实上，“未来旅行家”是携程“深耕国内 心怀全球”总体战略下，深耕内容的又一生动注解。接下来，携程将围绕“旅游营销枢纽”战略，通过创作者升级、内容升级，玩法升级等创新举措，链接优质内容创作者，赋能旅游产业链发展。 全国招募“未来旅行家” 将获得10万元旅行基金 据了解，此次“未来旅行家”活动，将去到国内超10个城市，百所高校开展宣讲和海选。4月28日海选结束后，组委会根据选手参赛作品的点赞、评论、转发等数据量，进行个人发展潜力综合评价，产生150名选手晋级初赛。在初赛和复赛阶段，50位旅游头部KOL和明星导师将参与其中，助力参赛选手完成内容创作和团队挑战。“6月的决赛会产生‘未来旅行家’，他们将获得1…