餐馆振兴基金未上线 报税纪录可先备齐

【大纪元2021年04月16日讯】（大纪元记者林宜君 纽约 报导）周四（4月15日）， 联邦 小企业部纽约办事处经济发展专员郭曼丽受邀线上说明“薪资保护计划”（PPP）与小企业资源。 说明会上，郭曼丽表示，为了避免太多人申请导致网站瘫痪，“美国救援法案”（ARPA）的286亿“ 餐馆 振兴基金”（RRF）网页还未开放，正在详细改进细节。 虽然网页还未出台，但是郭曼丽表示，商家如果想要申请“ 餐馆 振兴基金”，可以先备齐2019年与2020年的报税纪录，如果没有相关证明提供给贷方作参考，则比较不容易拿到来自 联邦 的补助。 郭曼丽表示，“餐馆振兴基金”申请者不需要到“SAM.gov”登记；而民众可领到的补助金计算公式是：“2019年总收入–2020年总收入–PPP（如有申请）＝可拿到的金额”，补助金只要在2023年3月1日前用在许可范围内，就不用还给政府。 至于符合“餐馆”条件的类别，郭曼丽指出有十一大类：（1）餐厅（2）餐车、摊贩（3）外烩（4）酒吧（5）点心、（无酒精）饮料吧（6）烘焙坊（7）酿酒吧、品酒室（8）酒厂与微型酒厂（9）酒庄（10）旅馆（11）可供公众品尝、购买酒精饮料的…