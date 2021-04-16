专家提醒进藏旅游需做好“功课”

随着天气回暖，西藏旅游逐渐升温，进藏游客越来越多。由于西藏海拔高，空气含氧量较低，加之气候干燥、昼夜温差大，一些游客进藏后会有不同程度的高原反应。行业专家提醒，进藏旅游需要提前做好准备。 西藏林芝鲁朗风光（资料图）。新华网发 柑丹鸯琦摄 西藏旅游总公司（中国国际旅行社拉萨分社）销售负责人何东提醒，游客进藏前要保证充足的休息并预防感冒，不要带病进藏。建议游客提前做好“功课”，对高原反应有一定的认识，放松心情。 高海拔地区昼夜温差大，无论什么季节入藏，都应带上必要的防寒衣物，注意保暖。高原日照强烈，备好太阳镜、太阳帽、保湿防晒霜、润唇膏等都是必要的。 远眺拉萨（资料图）。新华网发 柑丹鸯琦摄 拉萨市人民院呼吸科主治医师巴桑提醒游客，初进高原几天内，不要剧烈运动，要避免过度疲劳。同时，不要频繁洗浴，以免受凉引起感冒。在藏期间要多吃水果、蔬菜、富含碳水等易消化的食物，饮食不宜过饱，不要饮酒，以减少肠胃负担。 西藏较为干燥，要多喝水使体内保持充足水分。初次进入高原，很多人都会出现高原反应，一段时间后会慢慢适应，不用太过于紧张。但是如果情况严重，就需要及时就医。 对于部分想要去往边境县区旅行的游客…