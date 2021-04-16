中国赴日游客即将突破千万，日本凭借的是什么？导游说出三点猫腻_旅游

导语：世界之大，无奇不有，探索未知，寰宇带你看天下！ 有的旅行是为了拓宽眼界，浏览风景名胜。有的旅行是为了体验生活，感悟人生。有的旅行时为了寻找逝去的年华，重温青春的惆怅。而有的旅行是释放负面情绪，换个心情，轻装上阵。 近年来，爱出门旅游的人是越来越多了，其中，除了是游业的发展更加完善外，还与国人的生活水平越来越好有关，毕竟，假如连饭都吃不饱的话，相信也没人会想着要出门旅游吧！而去旅游话，目的地的选择也是十分的关键，比如要选一些好玩又人少的地方，最好消费还低一些，但我想，在网络这么发达的时代，这样的地方应该是越来越不存在了。而且每逢节假日，那乌央乌央的人，让很多人想去旅游却又不敢出门，因此，也有很多人会选择出国，毕竟中国的假期，外国却不一定是，其中，如我国的邻国日本，就是很多游客喜欢去的国家之一。 而对于日本，很多人可能觉得，曾经日本对我国造成伤害至今还深深刻在心中，所以去日本是一种不爱国的现象，而对于这个说法，且不说那只是曾经部分日本人犯的错，而且到了这个开放的年代，日本是亚洲最开放的国家，假如我们去抵触它的先进，我们岂不是又重回闭关锁国的时代吗，而这样的做法，只会使我们越来越落后…