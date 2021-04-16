大湾区“旅游 + 会展”推介会肇庆惠州举行

澳门特别行政区政府旅游局与澳门贸易投资促进局自3月上旬起，共同在粤港澳大湾区城市开展线下旅游及会展推广工作。继广州、东莞及中山后，两局携同澳门旅游业及会展业业界于4月9及16日分别赴第四站肇庆和第五站惠州举行澳门旅游会展推介会，介绍澳门旅游业及会展业的优势及“旅游+会展”项目等，推广健康安全宜游的城市形象，同时透过商业配对及洽谈环节，促进与两地业者交流洽商。 澳门特区政府旅游局副局长程卫东、澳门贸易投资促进局会展发展及活动推广厅高级经理黄伊琳等出席两场推介会；肇庆市人民政府常务副市长李奔、肇庆市人民政府副秘书长林金汉和肇庆市文化广电旅游体育局局长郑时广应邀出席肇庆站推介会；惠州市文化广电旅游体育局局长钟亮和惠州市商务局副局长贺海浪则应邀出席惠州站推介会。 旅游局在两场推介会上，向与会者介绍澳门旅游业的最新现状及促进澳门旅游市场复苏的工作，并推广澳门的多元化旅游资源及产品等，让当地业界了解澳门不同的旅游元素。贸促局则介绍澳门会展优势，促进会展组织者在澳门举办商务活动。推介会还设商业配对和洽谈环节，让澳门与粤港澳大湾区两市的相关业者进行对接，推进彼此更多合作。两站推介会共吸引了超过120位…