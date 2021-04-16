中医药+酒店=？ 这个大健康主题酒店品牌在重庆发布华龙网

华龙网-新重庆客户端4月16日20时22分讯（首席记者 佘振芳）今（16）日，格林酒店集团与和悦庄酒店集团战略合作签约仪式暨首家大健康主题酒店“橡树林”品牌发布会在重庆举行。 重庆和悦庄酒店管理有限公司总经理赵亮表示，“橡树林”是和悦庄酒店管理公司的子公司品牌，已经在健康方面做了很多努力，包括主题装修，健康硬件设备等。 接下来，双方将依托各自优势，建立战略合作伙伴关系，并依托成都中医药大学国医馆有限公司的资源，打破传统酒店运营模式，融健康酒店、健康理疗、健康运动、康养膳食、中医康养、中医食疗及健身减压于一体，满足客人对商务、度假、康养、休闲、健身、康复等多元化需求。 发布会上，格林酒店集团、和悦庄酒店集团、重庆新闻旅游集团、成都中医大灵素医院管理公司、重庆市四川商会、重庆市山东商会、上海市威海商会七方进行了签约，正式推出“橡树林”品牌。七方携手，发挥各自优势，资源共享、互利共赢，打造以中医药为特色的康养旅游度假酒店。未来将以新一线城市和成渝地区双城经济圈城市作为发展核心，辐射全国乃至全球，探索“酒店+康养”旅居新时代。 格林酒店集团是中国领先酒店管理集团，成立于2004年，2018年3…