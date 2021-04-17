海口美兰机场启用“睡机场”酒店海口

原标题：海口美兰机场启用“睡机场”酒店 本报4月16日讯（记者史瑞丽 通讯员刘泽群 陈君兰摄影报道）为更好地承担起服务保障博鳌亚洲论坛2021年年会的社会责任，进一步提升旅客出行体验，4月16日，海口美兰国际机场“睡机场”酒店（计时休息室）正式启用，进一步增强了美兰机场的配套服务功能。 据了解，“睡机场”酒店（计时休息室）位于美兰机场T1航站楼到达厅隔离区外一号门内对面，占地面积约200平方米，共有25间睡眠舱客房。其中，头等舱11间，时租房69元/小时；豪华舱14间，时租房49元/小时，24小时营业，主要为旅客提供计时休息、夜间住宿、行李寄存、微信值机、登机提醒、综合资讯及免费休闲区等服务，致力于解决旅客因航班延误、转机、乘坐早班机等造成的旅途困扰，从而提高机场服务质量。 当前，“睡机场”酒店（计时休息室）除现场直接入住外，还可以通过携程网或美团提前预订。此外，考虑到博鳌亚洲论坛2021年年会举办期间，有较多服务保障人员会在机场参与各项接待指引等工作，特在年会期间推出服务保障人员（含会务保障人员、志愿者等）可凭有效证件免费使用三间特定休息室的优惠活动，如有其他房型需要，也可享受五折的…