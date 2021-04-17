“唱响璀璨友生”2021世界血友病日主题活动顺利举办

助力患者追寻自由人生

“血友的家，温暖的家，打开心门，欢迎大家。”

“受过的伤，终会绽放成花。让我们站在一起，就会变得了不起，决不放弃一个兄弟……”

这是一首专属于中国血友病患者的歌曲 –《血友的家》

上海2021年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在第33个“世界血友病日”之际，为响应今年世界血友病日的主题“适应变化，持续关爱”（Adapting to Change），武田中国携手北京血友之家罕见病关爱中心于日前举办“唱响璀璨友生”2021世界血友病日主题活动，通过一场温情、治愈的音乐之旅，展现新时代下中国血友病患者群体乐观的人生态度、抗击疾病的不屈精神和追寻璀璨人生的美好愿景，同时通过疾病知识科普和患者故事分享，呼吁社会各界携手为中国血友病患者提供支持与关爱。上海市同济医院血液科副主任医师修冰副教授，北京血友之家罕见病关爱中心理事长关涛先生，独立音乐制作人、同时也是血友病患者的黄健聪先生等嘉宾出席本次活动。

血友病是一种罕见的出血性疾病，患者由于体内某种凝血因子缺失或不足，而导致凝血时间延长，且容易产生出血的症状[1],[2]。据统计，目前我国血友病患者人数约为13.6万[3]，且由于疾病就诊率低、认知和治疗不足等原因，中国血友病患者的诊疗仍面临众多挑战。

数据显示，在中国有超过30%的血友病成人患者不治疗或偶尔接受治疗，成人患者中接受预防治疗的比例只占16%，远低于全球60%的预防治疗率[4]。被动出血后的按需治疗无法阻止重型血友病患者反复出血，因此会导致关节畸形甚至残疾[5]，严重的出血症状甚至可能威胁生命[6]。由此可见，成人血友病患者预防治疗的可及性亟待社会关注和解决。

上海交通大学医学院检验系主任、附属瑞金医院实验诊断中心主任王学锋教授表示：“预防治疗的本质就是规律性的替代治疗，这有助于血友病患者回归正常生活，特别是帮助成人患者继续创造社会价值。然而，目前我国血友病患者的治疗需求并未获得充分满足，人均用量尚处于较低水平。相信在政府有关部门的大力支持和社会各界的共同努力下，我国的血友病防治水平尤其是医保政策必将有进一步提高的空间，加速规律性替代治疗的普及，为中国血友病患者创造出更加璀璨的明天。”

《血友病治疗中国指南（2020年版）》明确提出[7]，随着医疗保险和药品供应条件的改善，我国已具备血友病预防治疗的基本条件，应积极推行预防治疗，以降低我国血友病患者的致残率，提高生活质量。《血友病诊断与治疗中国专家共识（2017年版）》[8]也提出，“预防治疗是血友病规范治疗的重要组成部分”。2020世界血友病联盟(WFH)血友病指南明确提出血友病预防治疗的目标年目标应提升至＞3%-5% ，也就是轻中度患者的水平，远远没有达到正常人的因子水平（＞50%）[9]。

上海市同济医院血液科副主任医师修冰副教授总结道：“随着血友病诊疗水平逐步与国际接轨，当下中国血友病患者的治疗也正从过去被动的按需治疗或低剂量的治疗方案，向着以预防为主，倡导长期规范化治疗和个体化治疗为主的新治疗模式转变，患者的生活质量有望得到改善与提升。”与许多其他疾病不同的是，血友病患者只需接受长期规律性的规范化治疗，可有效降低出血频率甚至实现“零出血”目标，回归正常生活。

为应对挑战，关涛与几位病友共同创建了“血友之家”，旨在建立一个能让血友病患者相互交流、彼此鼓励的平台，通过抱团取暖的方式，实现病友之间的互帮互助，并以集体的力量共同呼吁社会加强对中国血友病患者群体的关注，帮助每一位血友病患者得到更好的治疗，回归正常生活。

“一直以来血友病患者俗称‘玻璃人’，在公众的认知当中是异常脆弱的。其实，病友们也有理想，以及不逊于常人的积极心态。”北京血友之家罕见病关爱中心理事长关涛先生表示，“很高兴能够在各方支持下，通过‘唱响璀璨友生’血友病日主题活动，让病友有机会分享自己真实的心声，提升社会各界对血友病的认知。希望在未来，中国血友病诊疗继续蓬勃发展，同时希望社会各界携起手来，让每一个成人血友病患者都能获得预防性治疗，我们也将以更积极的姿态实现璀璨的人生梦想。”

此次活动的特邀嘉宾黄健聪先生正是血友病治疗新时代的受益者。经过长期规律性的规范化治疗，目前黄健聪基本能够正常地生活和工作。在音乐会上，他重温了自幼至今三十多年来罹患血友病的心路历程，并期待规范化治疗能够进一步在成人患者中普及，改善患者生活质量，使患者能够重新回归社会和工作，为整个社会创造价值。在他的带领下，全场以满载希望的歌声唱响了由世界血友病联盟作曲、中国血友之家填词的血友病主题歌曲《血友的家》，美好而充满正能量的歌词完整地叙述了血友病患者群体的心路历程，在璀璨光芒的希望星河下，演绎着各自的自由人生。

关于世界血友病日

每年的4月17日为“世界血友病日”。为了纪念世界血友病联盟发起人 — 加拿大籍的法兰克·舒纳波先生（Mr.Frank Schnabel ) 对于血友病患的贡献，以及唤起大众对于血友病的正确认知，自1989年起，特别选中他的生日4月17日作为“世界血友病日”。每年到了这天，世界血友病联盟都会举办活动，同时世界各地血友病患者共度节日。

有关世界血友病联盟举办的全球活动信息，敬请访问http://www.wfh-chinese.org/

关于北京血友之家罕见病关爱中心

北京血友之家罕见病关爱中心于2012年2月1日正式在北京市民政局完成民办非企业单位注册。2012年3月，北京血友之家罕见病关爱中心正式成为首都慈善公益组织联合会会员。

其主要工作是开展血友病患者及其家庭在教育、医疗、心理关怀、就业方面的救助活动；开展血友病知识宣传教育等活动；组织医学专家、学者、病人等开展血友病咨询服务。

更多信息，敬请访问 http://www.xueyou.org/index.aspx

关于武田制药

武田制药（东京证券交易所股票代码：4502）（纽约证券交易所股票代码：TAK）是一家总部位于日本、以价值观为基础、以研发为驱动的全球生物制药公司。武田致力于将科学研发成果转化为高度创新药品，为患者的健康生活和美好未来保驾护航。武田专注于四大治疗领域的药物研发：肿瘤、消化、神经科学及罕见病领域，并针对血液制品及疫苗领域进行专项研发投入。我们始终专注于高度创新药物的研发，通过开拓全新治疗方案、增强合作研发引擎实力，打造一条稳健且形式多样的产品管线，助力改善人们的生活。我们的员工遍布于大约80个国家和地区，与当地医疗健康合作伙伴携手，为全球患者带来健康福音。

武田于1994年进入中国，武田中国总部位于上海，在中国大陆的主要业务中心位于北京、上海、天津、广州、香港特别行政区等城市和地区，并在全国各主要城市设有办事处，目前在中国拥有超过2000名员工。随着中国经济的发展和对医疗保健需求的不断增长，中国已经成为武田全球最重要的新兴市场之一。

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前瞻性声明

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[1] Orphanet. Rare disease registries in Europe. Orphanet Report Series: Rare Disease Collection, May 2017. Available at: http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf Last accessed October 2017. [2] World Federation of Hemophilia. What is hemophilia? Available at: http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=646 Last accessed October 2017. [3]The Prevalence of Hemophilia in Mainland China: a systematic review and meta-analysis, Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014 Mar;45(2):455-66 [4] World Federation of Hemophilia. Report on the Annual Global Survey 2018. Montreal: World Federation of Hemophil ia, 2018. [5] 吴晶，中华医院管理杂志2020年6月第36卷第6期 [6] 赵玉沛，张抒扬等，罕见病诊疗指南（2019版），人民卫生出版社，2019，10（01）：177-178. [7] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组. 中华血液学杂志.2020,41(4):265-271. [8] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组. 中华血液学杂志.2020,41(4):265-271. [9] 2020 WFH血友病管理指南Alok Srivastava, et al. Haemophilia. 2020 Aug 3.

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“唱响璀璨友生”2021世界血友病日主题活动顺利举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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