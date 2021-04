“唱响璀璨友生”2021世界血友病日主题活动顺利举办

[1] Orphanet. Rare disease registries in Europe. Orphanet Report Series: Rare Disease Collection, May 2017. Available at: http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf Last accessed October 2017.

[2] World Federation of Hemophilia. What is hemophilia? Available at: http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=646 Last accessed October 2017.

[3]The Prevalence of Hemophilia in Mainland China: a systematic review and meta-analysis, Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014 Mar;45(2):455-66

[4] World Federation of Hemophilia. Report on the Annual Global Survey 2018. Montreal: World Federation of Hemophil ia, 2018.

[5] 吴晶,中华医院管理杂志2020年6月第36卷第6期

[6] 赵玉沛,张抒扬等,罕见病诊疗指南(2019版),人民卫生出版社,2019,10(01):177-178.

[7] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组. 中华血液学杂志.2020,41(4):265-271.

[8] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组. 中华血液学杂志.2020,41(4):265-271.