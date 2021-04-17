下雨的时候你拖着行李箱子

站在汉庭下面像个落汤鸡

这似乎影响不了你的情绪

我一点也不讨厌湿哒哒的你

昨天在汉庭我又看见你

每一到雨季我总有好运气

……

上海2021年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月16日，由左小祖咒和罗永浩进行词曲创作的单曲《江浦街的汉庭酒店只有雨季》全面开放版权、全网上线。这首青春序曲，讲述了一个追梦青年与汉庭互相陪伴的故事，时光荏苒，当年的落寞青年变成了摇滚歌王，而汉庭，华住集团旗下酒店品牌，作为梦开始的地方，也成长为如今中国规模第一的连锁经济型酒店品牌，品牌价值第一的中国酒店品牌。



汉庭酒店

或许是因为这首歌里那起于微末，逐梦路上的故事勾起了所有人的青春回忆，《江浦街的汉庭酒店只有雨季》在网易云音乐首发上线一个月内就获得了不俗成绩：单曲评论10万+；6次进入飙升榜，最佳名次排在前5位；8次进入新歌榜，最佳名次排在36位。

“关于汉庭我想的全是你，想来想去都是惭愧和委屈”“每次和朋友说起过去的旅行，我不敢说我去过那里”……一条条网友的评论读下去，都是故事，有拼搏也有遗憾。对于左小祖咒来说，那时的他，青涩年华，只身奔赴异乡上海，年少逐梦，如浮萍漂泊，始于一无所有，但心中的勇气和刻在灵魂里的摇滚梦异常坚定。幸好，等待他的并不是绝望和孤单，幸好，有一个地方，跟他是如此的相似和契合，温暖地包裹住他看似不切实际的梦想 — 那年雨季中的汉庭酒店。

和年少的左叔一样，那时的汉庭酒店一样的野心勃勃，这份契合和陪伴，他一直记得。当时的他，刚开完一场演唱会，躺在汉庭柔软的大床上，如释重负，创造了一首钢琴曲，曲风清冽舒缓，在他一众怪诞另类的音乐中如同清流，他说，“这首歌描写疾风暴雨之后宁静的感觉。”这份宁静，源自于筑梦的踏实，也源自于汉庭的细心呵护。

多年以后，左小祖咒成为了内地知名独立音乐人，而汉庭也不断发展，成为更多年轻人逐梦路上遮风避雨的港湾。近年来，汉庭一直坚持迭代焕新，陆续推出了2.7、3.0、3.5三个版本新品，科技元素持续引入，人性化服务不断加码，审美上不断升级 — 2.7的轻工业设计风，到3.0的北欧画廊风，再到3.5的低饱和度配色加利落线条的现代时尚风 — 直接打破经济型酒店审美差的固有印象，不断向年轻人靠近，满足住客对美好生活的向往。

汉庭和雨季，都是我的幸运，幸运的是遇见你。陪伴，在奋斗之时，最为珍贵，更珍贵的是在陪伴的路上大家都在成长，彼此成全，彼此见证。15年间，汉庭从第1家到第2680家，陪伴了10亿旅人走过了5475个日日夜夜，见证了无数成长、拼搏的故事。当无数年轻的左、罗成为了今日的左叔、罗叔，汉庭还是一如既往的在那里，以最温暖、亲切的姿态，送你出发，等你回来，让每位旅人，都倍感值得。

汉庭之歌全渠道发布：一路升级守候，陪伴成长时刻 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com