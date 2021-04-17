2020未来医疗100强榜单发布 云鹊医荣耀登榜

上海2021年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月16日，由医疗领域专业服务机构及媒体动脉网举办的2020未来医疗100强大会在苏州举行，国内外3000余名健康医疗产业精英共赴盛会。会上，备受业界关注的2020年“未来医疗100强”榜单盛大发布，云鹊医荣耀登榜。这是继今年1月，云鹊医入选“价值领域榜·数字化营销类TOP10”后，再次获奖。

作为医疗行业的“观察员”和“记录者”，“未来医疗100强”榜单一直备受关注。其面向非上市的医疗健康领域企业进行年度评选，旨在遴选真正代表未来医疗的100家中国创新医疗企业，发掘驱动未来健康医疗产业经济增长的核心力量。目前百强榜已成为业内评判未来医疗价值企业的最具权威参考榜单之一，更是成了行业态势发展的风向标。云鹊医本次上榜，正是因为云鹊医敢为人先率先开创了基层医疗服务平台创新模式，以互联网技术及行业优质资源赋能基层医疗，获得了业界认可。



云鹊医企业代表上台领奖

同时，由云鹊医获得的“价值领域榜·数字化营销类TOP10”是颁发给2020年度，在医药企业数字化营销服务上具有卓越表现的服务商。榜单从技术潜力、商业潜力、综合竞争力三个方向切入，综合评估企业在技术创新、转化周期、终端潜力、商业模式创新、供应链能力、商业化能力、公共事务处理能力等多维度的表现与潜力，历经2个月的组委会评审，云鹊医从上千家参选企业中脱颖而出，凭借多年来在基层医疗领域的深耕，以广泛的基层医疗机构覆盖优势，独特的下沉营销解决方案，跻身数字营销类Top10榜单。

自2016年成立以来，云鹊医便聚焦基层医疗领域，秉承“让优质医疗资源不再遥远”的使命，以“基层医生赋能”为核心，构建一站式基层医疗服务平台。云鹊医一方面为基层医生提供优质的医学教育内容、适宜实用的医疗资源、便捷高效的辅助工具，全方位提升基层医疗服务能力及效率；一方面通过互联网技术、人工智能、大数据等方式推动医疗行业数字化发展，以创新的县、乡、村联动模式打造精准的医疗资源下沉推广方案，帮助企业提升品牌知名度，搭建以患者为中心的全病程优质医疗服务体验。帮助优质医疗资源下沉至基层地区，缓解优质医疗资源分布不均衡与大众日益增长的健康医疗需求之间的矛盾，让生活在县乡村地区的人们也能享受到优质医疗服务。

2016-2020年，云鹊医先后承办了全国范围的高血压指南专项培训项目、参与国家脑卒中防治工程、承办第九届基层卫生大会及感染科县域医疗卫生人员服务能力提升工程等诸多重大项目，并逐步构建起在基层医疗领域覆盖范围最广、基层医疗机构和医务人员最多、用户垂直度最高的“互联网+基层医疗”服务平台。目前平台已有近39万家基层医疗机构和9480家等级医院入驻，超过230万基层医务人员在平台注册，覆盖全国31个省级、332个地级、2795个县级行政区，辐射全国超8亿居民。



云鹊医用户分布图

在互联网医疗遍地开花、形态日趋丰富的当下，深耕基层医疗领域多年的云鹊医，不仅建立了覆盖基层医生教育培训、基层药品流通、居民健康管理、医药下沉解决方案、医联体医共体建设等方面的综合服务平台，构建了完整的“互联网+基层医疗”生态。还针对基层群众就医难问题，给出了全新解决方案。由基层医生带着患者一起线上问诊上级专家，解决了一般线上问诊患者无法清楚自述病情的问题，同时，还实现了上级专家以诊带教基层医生的效果，通过案例实践更有效地帮助基层医生提高诊疗能力，真正在实践中学习，在学习中实践。

云鹊医用独特的基层医疗模式，打通了一条连接基层百姓、基层医生与优质医疗资源的健康之路。未来，云鹊医将继续响应“健康中国2030”号召，融合行业资源，连接产业链条，打通服务渠道，与基层医生、优质合作伙伴一起，共同构筑基层医疗新格局。

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