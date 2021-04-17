南京2021年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月14日，国际知名口腔护理品牌欧乐B携手其品牌代言人刘诗诗，走进南京苏宁易购全球总部，举办了“刘诗诗的净界主张”主题品牌见面会。活动现场，刘诗诗不仅大方分享了自己的“净”界主张，同现场嘉宾及粉丝见证欧乐B的专业洁净力，还携手欧乐B品牌和苏宁一起给线上线下的消费者送出惊喜福利。

戏里戏外不同“净”界，以专业和注重细节的精神持续探索

见面会现场，刘诗诗与观众分享了戏里戏外的不同“净”界主张。刘诗诗表示，在表演创作中，自己愿意尝试各种类型的角色，坦言专业与信念感对于演员非常重要。

在生活中，刘诗诗会重视日常的细节，表示很注重口腔卫生和牙齿健康，无论是日常生活中，还是工作出差，都会带上欧乐B电动牙刷，时刻保持口腔健康。

多重“净”界挑战，携手欧乐B和苏宁发放福利

“净”界挑战的互动游戏环节，不仅考验了刘诗诗的游戏实力“净”界，让粉丝了解更真实的刘诗诗，同时也邀请观众参与其中，让观众有机会与刘诗诗亲密互动。在参与过程中，观众既获得了专业的口腔护理知识，也收获了欧乐B和苏宁携手送出的各类福利。

快问快答环节围绕刘诗诗的偏好以及口腔护理知识进行问题设置，在刘诗诗答题过程中，大家对刷牙时间、刷牙方式有了进一步的认识；接下来的“大家来找茬”游戏里，在不同场景下，刘诗诗都以其细致入微的眼力找出两幅图片的不同；在你有我没有这个游戏环节更是邀请现场粉丝上台参与互动，刘诗诗通过游戏设置的题目对欧乐B产品进行种草，游戏结束后粉丝也纷纷向刘诗诗送上祝福。

兼具清洁与护龈，欧乐B刷新多重“净”界

活动现场，刘诗诗与欧乐B品牌科学家一同进行实验，直观演示了圆形刷头的优越性，可以照顾牙齿的缝隙和角落，包裹每一颗牙齿进行全方位清洁。而360度可视化环形压力控制灯的设计为牙龈提供细致呵护，当刷牙力度过大时，控制灯就会亮起来红灯，提示此时压力过大，需要减小压力，同时牙刷也会瞬时减速，避免因为压力过大损伤牙齿牙龈。

未来，欧乐B将陪伴刘诗诗在专业的道路上越走越远，继续通过产品升级和创新研发，细致全面地呵护消费者的口腔健康，让生活更有仪式感与品质感。欧乐B和苏宁也将继续通力合作，把优质和专业的口腔护理产品带去给更多的消费者，上苏宁选购欧乐B产品，一起刷新专业净界。

欧乐B携手刘诗诗亮相苏宁总部，一起刷新口腔护理专业净界 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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