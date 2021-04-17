苏州2021年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月16日，重庆博腾制药科技股份有限公司（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）旗下专注于基因与细胞治疗业务的苏州博腾生物制药有限公司（简称：博腾生物）宣布完成A轮融资，融资总额4亿元，由国投招商、高瓴创投、惠每资本、华杉瑞联及时节投资等业界知名投资机构联合投资。

博腾生物专注基因与细胞治疗服务，一期项目GMP车间已于2020年11月完成验证并投入使用，可满足质粒、病毒及细胞产品从工艺开发到临床生产的需求。本轮融资资金将主要用于博腾生物二期项目的商业化生产基地建设和运营支出，加快基因治疗业务AAV工艺开发及GMP生产能力的建设，全面提高GMP质粒、病毒和细胞治疗等产品的产能，加速博腾生物建立端到端的基因与细胞治疗CDMO服务平台能力，助力基因与细胞治疗药物的开发。

“本轮融资将进一步助力博腾生物基因与细胞治疗业务的能力建设和产能布局。”博腾股份董事长兼博腾生物CEO居年丰先生表示，“业界顶尖投资机构的战略投资为博腾生物打开了全新的局面，博腾生物将努力加快建成从药物发现、工艺开发到生产一体化的基因及细胞治疗服务平台，为客户提供高效和优质的服务，推动基因细胞治疗在中国乃至全球的快速发展。凭借优秀的团队、管理体系和符合国际标准的硬件设施，博腾生物致力于建立一体化的基因细胞治疗技术平台，为全球客户提供卓越的服务体验，让好药更早惠及大众。”

投资机构代表国投招商生命科学团队表示，“我们长期看好中国生物医药行业发展，CDMO作为研发的重要环节，具备广阔的增长前景。在基因与细胞治疗CDMO方向上，博腾生物拥有丰富科研和管理经验的团队、独特的技术优势、完整的生产线和服务设施，以及母公司博腾股份16年的成功经验所奠定的优势。我们很荣幸能够牵手博腾生物，期待助力公司发展成为国内一流的基因和细胞治疗的CDMO服务平台，推动整个行业与国际最高水平快速看齐。”

博腾生物完成A轮融资，加速布局基因与细胞治疗CDMO商业化生产 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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