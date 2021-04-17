泰国总理巴育：“泰国不宵禁！”，但关学校、娱乐场所防疫升级_腾讯新闻

泰国总理巴育16日公开重申了一个硬朗的表态：“没有宵禁，没有封锁”。 巴育与泰国疫情特别工作组一起在电视上发表了声明，指出泰国不会封锁，不会宵禁，希望所有人共克时艰，严格防疫。“泰国必须赢！每个人都必须互相帮助！因为这是你的国家。” 泰国没有宵禁，但是……学校关闭，禁止聚会。同时，当局正寻求购买美国和俄罗斯的新冠疫苗。 泰国当局已决定不宵禁，但学校关闭，而大型聚会和其他高风险活动将从星期日起暂停两周，以控制迅速蔓延的新一波疫情。 泰国总理巴育还命令卫生官员从俄罗斯和美国寻求更多的新冠疫苗来源。全国疫苗接种计划继续但非常缓慢地进行，到目前为止，只有0.9％的人口接受了注射。 新冠疫情状况管理中心（CCSA）反对宵禁，因为这会过度影响人们的生活和收入，尤其是最基层的收入，发言人塔维信（Taweesilp Visanuyothin）今天在新闻发布会上表示。 他说，但是，决定关闭学校和教育机构，必须组织考试的国际学校除外。除获批准的活动（包括隔离场所中的活动）外，也禁止任何超过50人聚集的活动。 同时，娱乐场所和服务场所，包括酒吧，酒馆，卡拉OK店和按摩院都将关闭。 CCSA宣布18个省为红色…