人活一世最重要的是经历。时间,是距离也是宽恕,让一些东西更清晰,让一些感情更明白。 大起大落谁都有,拍拍灰尘继续走。 人不是向外奔走才是旅行,静静坐着思维也是旅行,凡是探索、追寻、触及那些不可知的情境,不论是风土的,或是心灵的,都是一种旅行。