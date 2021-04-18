2021浦发银行上海半程马拉松蓄力回归

上海2021年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月18日，2021浦发银行上海半程马拉松经历了一年的等待与蓄力后正式回归，以“蓄力重燃，Back Stronger”为口号，带领跑者重燃赛道、重燃申城。

此次赛事由上海东浩兰生赛事管理有限公司主办，比赛于4月18日（周日）上午7:00鸣枪起跑，赛事起点为浦东新区丰和路，终点为东方体育中心，总参赛人数约为6000人。

跑者至上，始终是上马系列赛事不变的宗旨，本次赛事，不仅有冠名赞助商浦发银行带给跑者立减100元的报名费优惠，参赛装备包内也为每位跑者准备了浦发银行借记卡满30减10元微信支付券。同时设计了浦发信用卡优惠购物主题的“浦大喜奔购物节”活动，在半马沿线指定商圈尽享购物体验。官方赞助商上海外服特设企业精英赛，以企业团队参赛的特色方式打造国内独一无二的企业精英路跑盛宴；怡宝继续一路相伴为跑者提供沿途饮水、饮料补给；绿地为赛事提供降温海绵用水站服务及美味食品；每位参赛跑者在完赛后都会获得完赛包补给包，供跑者及时补充体力；赛事组委会还为参赛者提供赛后按摩放松、刻字服务。更有太平人寿为每位跑者提供一张免费完赛照片，让跑者留下一份独特的参赛记忆。

与此同时，4月18日上海半马线上跑也同步开赛，为期一个月的线上赛事会弥补很多无法参与线下上半马粉丝的遗憾。线上跑也会获得定制完赛奖牌，完赛者还可在上马官方小程序点亮上海半马线上跑完赛电子勋章，获得线上赛完赛证书、上马积分等奖励。

2022年，大家将重聚赛道、重燃申城。期待再次相遇。

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