挺进十四五 家居人向阳而行

安徽黄山2021年4月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月15-17日，全国工商联家具装饰业商会第五次会员代表大会暨第五届理事会就职典礼、2021中国家居业高质量发展大会及第五届“中国家居人群英会”系列活动在安徽省黄山市隆重举行。

4月16日上午，商会第五次会员代表大会隆重召开。全国工商联党组成员、副主席鲁勇，安徽省副省长，全国工商联常委、省工商联主席王翠凤，黄山市委副书记、市长孙勇等领导，全国政协委员、全国工商联常委、月星集团董事局主席丁佐宏，北京居然之家投资控股集团董事长汪林朋等商会领导、行业企业家及主流媒体等千余人参加了会议。

会议选举丁佐宏为理事长，汪林朋为第一任轮值会长，欧派家居集团股份有限公司董事长姚良松，全国政协委员、敏华控股有限公司董事局主席黄敏利，全国政协委员、武汉金马凯旋集团董事长肖凯旋等九人为常务副会长，美克国际家居用品制造有限公司董事长冯东明等四十四人为副会长，张仁江为秘书长的商会新一届理事会以及监事会班子。同时，随着《全国工商联家具装饰业商会五年发展规划（2021—2025）（草案）》的审议通过，为商会未来发展铺开新蓝图。

会上，鲁勇副主席对商会新一届理事会的成立表示热烈祝贺，并就今后“四好”商会建设和促进“两个健康”整体工作提出了殷切期望。

王翠凤副省长和孙勇市长对本次商会系列活动在黄山举办表示欢迎，分别介绍了安徽和黄山在营商环境和生态文化方面的优势，希望更多家居人来黄山投资兴业，携手共赢。

汪林朋在发表就职感言时表示，走进“十四五”，商会新一届理事会将引导和带领广大会员开好局、起好步，全身心做好行业服务，为家居行业更美好的明天作出贡献。

新任理事长丁佐宏感慨万千。围绕全联建设一流直属商会的指导方针，他主动成立筹备组，以身作则推进商会法人治理结构的改革升级。理事长制便是商会健康发展的一个重要里程碑。他说：“商会已成立了近20年，适逢国家‘十四五’规划新开局，挑战与机遇并存，改革与创新势在必行。担任理事长一职，既是一份荣誉，更是一份责任。”他希望商会新一届领导班子要时刻保持清醒头脑，充分认识和正视行业目前存在的不足问题，继续发挥“店小二”精神，以新的理念、新的认识、新的思考和新的探索，向建党百年献礼，合力开启中国家居行业高质量发展的崭新局面。

当晚，2021全国工商联家具装饰业商会第五届理事会就职典礼暨中国家居人群英会在黄山·水云间举行，超千位嘉宾齐聚一堂。作为家居行业内规模最大的非正式会议，群英会致力于为家居人推心置腹、深入交流搭建多元体验平台。在“会英雄，聚人心，共团结，同发展”的理念下，助力推动行业的健康发展。



商会第五届理事会就职典礼举行

本次家居行业的盛会也受到了安徽省、黄山市两级政府的高度关注。4月15日晚，安徽省副省长，全国工商联常委、省工商联主席王翠凤，省政府副秘书长左俊，黄山市委书记凌云，市委副书记、市长孙勇会见了丁佐宏、汪林朋等商会候选理事会班子成员及企业家代表。双方就全面推进社会经济发展和“十四五”时期地方各项建设工作，持续推动“强强合作”和助力地方与行业高质量发展，进行了深入交流。

商会新一届理事会成立当日，同期举行了2021中国家居业高质量发展大会。政府领导、企业代表、专家学者围绕提高市场竞争力、扩大品牌影响力、高质量创新发展等话题进行了深入讨论。在产业合作方面，黄山市和马鞍山市政府分别作城市推介，形成市场需求与家居产业链拓展的优势互补；在行业升级方面，年度中国家居制造业500强发布，商会人民调解委员会、数字化创新研究院正式成立揭牌，都为行业创新和服务升级注入动力。

今年恰逢中国共产党成立100周年。商会精心策划了各类向党致敬的学习及实践活动。在绿水青山间，重温党史、唱响红歌、登山远望……家居人自强不息、自信满满，携手向阳而行。

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