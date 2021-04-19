通胀灰犀牛：驱动全球通胀上行的四个中长期力量_新浪财经_新浪网

作 者 | 邵宇 陈达飞 来 源 | 一瓣 摆脱经济衰退的困难之处……在于其传达了一个错觉，即我们的主要敌人不是通货膨胀。 ——保罗·沃尔克，美联储1979年4月17日会议纪要 摘要 80年代以来，全球通货膨胀持续下行。2008年大危机之后，通胀维持低位。主要央行或明或暗地将再通胀定为政策目标，市场也不再为通胀风险定价。然而，在被遗忘的十多年里，通胀也正在积蓄力量回归人们的视野，曾经压抑通胀的力量已经掉头向上成为通胀的牵引力。2008年是去全球化的节点，价值链分工面临天花板，效率优先的全球化备受质疑，边际上已再难成为价格下行的力量；全球人口结构出现拐点，劳动力不足是长期矛盾，再叠加偏紧的劳动市场，工资菲利普斯曲线或再次倾斜；通胀目标制的建立为中央银行赢得了通胀斗士的美名，将预期通胀的中枢牢牢地定在2%的水平，但平均目标制的建立，已成为背离初心的第一步。工资的停滞是通胀缓和的重要解释，这又与劳动力市场结构、技术进步和全球化等因素有关系，但美国《提高最低工资法案》或成为自下而上打通通胀链条的“梭子”。下一个十年，通胀是一个未知领域。虽然技术进步、服务贸易扩张和债务负担等仍然是压抑通胀的力量…