“史上最热五一黄金周”来临？旅游板块已提前进入“五一行情”携程疫情_新浪科技_新浪网

原标题：“史上最热五一黄金周”来临？旅游板块已提前进入“五一行情” 五一临近，旅游板块迅速升温。 4月19日，桂林旅游（000978.SZ）再度涨停，已是近4个交易日内的第三次涨停。 截至4月19日收盘，A股旅游板块强势上涨，桂林旅游、张家界涨停，腾邦国际上涨8.66%，西藏旅游上涨6.71%、众信旅游上涨5.22%，西安旅游上涨5.14%，*ST联合上涨5.11%，三特索道上涨4.45%。 港股方面，携程4月19日在港二次上市首日以281港元/股开盘，较发行价上涨4.85%，截至收盘报280.2港元/股，较发行价上涨4.55%。同为OTA概念股的同程艺龙股价上涨6.5%，报收20港元/股；海昌海洋公园上涨3.8%，报收0.67港元/股；华住集团上涨1.81%，报收438港元/股。 “五一”旅游出行2亿人次创下新高 二季度向来是旅游旺季，叠加疫情后复苏，今年“五一”旅游行情或创下新高。 东兴证券研报指出，在上半年节假日效应下，旅游市场回暖，清明期间全国旅游收入已恢复至疫情前的近六成，在即将到来的“五一”和暑期长假中，长线游有望进一步复苏，带动人均旅游消费和旅游业总收入的提高。 携程首席…