携程香港二次上市首日收涨4.6% 市值约为1773亿港元市值携程香港_新浪科技_新浪网

原标题：携程香港二次上市首日收涨4.6% 市值约为1773亿港元 来源：新浪科技 4月19日下午消息，携程今日在香港二次上市，上市首日收盘报每股280.2港元，较发行价268港元上涨4.6%，成交额约9.85亿港元，市值约为1773亿港元。 今日早间，携程开盘价为281港元每股，较发行价上涨4.85%，市值达到1778亿港元。 携程集团联合创始人、董事局主席梁建章今日发布致股东信表示，旅行是唯一的厚重的满足精神需求的行业。 他表示，携程的目标是不断地探索和创新、追求完美的旅行服务。过去的20余年，我们已经建立了全球领先的一站式的业务体系、最可靠和有保障的服务，和最好的移动App。但过去的成绩只是新的起点，携程现在只有2%的世界旅游行业的市场份额，未来还有广阔的空间。 4月6日，携程通过港交所上市聆讯。招股书显示，携程2018年至2020年营收分别为309.65亿元、356.66亿元、183.16亿元。其中，携程2020年营收同比下降49%了，主要由于中国及全球新冠病毒疫情的负面影响所致。 招股书还显示，携程收入主要分别住宿预订、交通票务、旅游度假、商旅管理及其他，其中，携程2020年来…