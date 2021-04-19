旅游“夜经济”点亮美丽城镇“夜版图”_文化_中国西藏网

近年来，浙江省杭州市临安区河桥古镇有序推进美丽城镇建设，进行了绿化、亮化工程。古镇景区沿线的休闲娱乐设施、景点节点被串点成线，构建成休闲夜游网，并依托大型文旅IP项目，植入国漫主题夜游情景剧，打造行浸式夜游体验项目，让游客感受老街风情、体验村落景区农事活动，增加游客的参与度，拓宽古镇旅游夜经济产业空间。 新华社记者 徐昱 摄 近年来，浙江省杭州市临安区河桥古镇有序推进美丽城镇建设，进行了绿化、亮化工程。古镇景区沿线的休闲娱乐设施、景点节点被串点成线，构建成休闲夜游网，并依托大型文旅IP项目，植入国漫主题夜游情景剧，打造行浸式夜游体验项目，让游客感受老街风情、体验村落景区农事活动，增加游客的参与度，拓宽古镇旅游夜经济产业空间。 近年来，浙江省杭州市临安区河桥古镇有序推进美丽城镇建设，进行了绿化、亮化工程。古镇景区沿线的休闲娱乐设施、景点节点被串点成线，构建成休闲夜游网，并依托大型文旅IP项目，植入国漫主题夜游情景剧，打造行浸式夜游体验项目，让游客感受老街风情、体验村落景区农事活动，增加游客的参与度，拓宽古镇旅游夜经济产业空间。 近年来，浙江省杭州市临安区河桥古镇有序推进美丽城镇建设，进行…