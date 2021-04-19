携程赴港二次上市：开盘价281港元，市值1778亿港元二次上市携程开盘价_新浪科技_新浪网

原标题：携程赴港二次上市：开盘价281港元，市值1778亿港元 【猎云网北京】4月19日报道 今日早上9点30分，携程联合创始人兼董事局主席梁建章、CEO孙洁在香港正式敲钟。携程开盘价为281港元，较发行价268港元高出4.85%，市值为1778亿港元。 携程集团联合创始人、董事局主席梁建章在致辞中表示，今年是最有挑战的一年，但携程对旅行行业没有丝毫的动摇，“疫情的阻隔是暂时的，人们离不开旅行，我们的目标是让旅行离不开携程”。 这是继2003年在美国纳斯达克上市后，携程在香港的第二次上市。携程成为了继百度、哔哩哔哩、汽车之家之后，2021年又一家在香港上市的中概股。 据招股书显示，百度持股为11.5%，为第一大股东，Pzena InvestmentManagement, LLC持股为6.6%，T.ROWEPRICE ASSOCIATES, INC.持股为6.2%，MIHInternet SEA Private Limited 持股为5.5%，摩根士丹利持股为5.4%。 此外，携程董事及管理层持股为6.7%，其中，梁建章持股为3.1%，范敏持股为1.7%，孙洁持股为1.5%。 招股书显示…