携程在香港第二上市 开盘价高于发售价近5%香港开盘价携程_新浪科技_新浪网

原标题：携程在香港第二上市 开盘价高于发售价近5% 新华社香港4月19日电（记者张欢）内地旅游服务网络平台企业——携程集团19日在香港挂牌上市，上市编号为9961，开盘后股价高见281.2港元，高于发售价近5%。携程是今年第四只在香港进行第二上市的中国概念股。 携程在香港第二上市共发售3163万股股票，占已发行股票总数5%。香港公开发售部分超额认购16.78倍，国际配售部分超额认购约4.06倍，重新分配后香港公开发售占全球发售股份比例为11%，国际配售占比约为89%。此次集资净额约为83.3亿港元，如果全部行使超额配股权，将再获约12.6亿港元集资额。 根据其招股说明书，此次上市所募集资金将主要用于拓展一站式旅行服务和改善用户体验，对技术进行投资以巩固企业在产品和服务领域的市场地位并提高经营效率，以及作为一般公司用途。 携程创办于1999年，2003年在美国纳斯达克市场上市。招股说明书显示，新冠肺炎疫情对携程的业绩产生影响，2020年企业营业收入为183.27亿元（人民币，下同），相比2019年减少49%，相比2018年减少41%；2020年企业净亏损32.47亿元，相比之下，2019…