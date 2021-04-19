旅游“巨无霸”来了！1800亿携程回归港股，梁建章：疫情阻隔是暂时的，让旅行离不开携程！-港股-金融界

金融界网4月19日消息 18年后的今天，旅游行业“巨无霸”携程回归中国 资本市场 ，在港交所敲钟上市。 首日携程开盘价281港元每股，较发行价268港元上涨4.85%。以此计算，市值达1778亿港元。截止午间收盘，携程收涨3.51%，市值达1756.4亿港元。 恰逢史上最火爆的五一长假前夕，A股旅游板块也全面爆发，桂林旅游、张家界等涨停。 于2003年12月10日在美国 纳斯达克 上市的携程，此后在2015年战略投资艺龙旅行网，与百度达成股权置换交易完成对去哪儿网的控股。同年被评为中国最大旅游集团。2016年战略投资业MakeMyTrip。11月投资英国机票搜索平台Skyscanner（天巡），完成了对海外机票市场的布局。 目前，携程业务收入主要分为住宿预订、交通票务、旅游度假、商旅管理及其他。2020年携程营收183.16亿元，相比2019年的356.66亿元，营收下滑主要因素是受国内及全球疫情影响。 如今，回归中国资本市场的携程，接下来该如何战略布局，董事长梁建章在携程上市庆祝仪式上作出了分享。 梁建章表示，今年是特别有挑战的一年，但疫情很快将会过去，旅游行业一定会更加繁荣。因为我…