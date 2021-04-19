晋江2021年4月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月19日，中国领先体育用品品牌361度正式宣布成为晋江2020年第18届世界中学生夏季运动会（以下简称“晋江2020世中运”）高级合作伙伴。晋江市人民政府市长、世中运执委会秘书长张文贤，晋江市委常委、世中运执行委员会办公室主任潘子良等领导现场出席并见证了签约授牌仪式。作为国内第一家赞助奥运会以及连续四届赞助亚运会的体育品牌，361度将充分发挥助力国际大型体育赛事的经验，不遗余力地支持本届世中运的举办。



晋江2020世中运高级合作伙伴授牌仪式 （图右：晋江市人民政府市长、世中运执委会秘书长张文贤先生，图左：361度品牌事业管理中心总经理郑业欣先生）

世界中学生运动会是最高水平的国际中学生体育赛事，引领着全球青少年体育运动的未来。晋江2020世中运不仅是中国时隔23年后再次举办这一世界范围内的中学生体育盛会，也是后疫情时代举办的首届世中运。为保障本届赛事顺利圆满举行，361度作为晋江2020世中运主办城市企业东道主之一，将充分利用东道主资源和过往丰富经验，以“热爱”精神和精益求精的态度，携手晋江2020世中运执委办为世界呈现一场出彩的运动会。

作为晋江2020世中运高级合作伙伴，361度将为官员、技术官员、工作人员、裁判、火炬手、赛事及城市志愿者、媒体、医护人员、标兵、礼仪人员等赛事工作人员，提供12万余件兼具专业性与实用性的赛事服装和配件，以延续一如既往的热爱和支持，为赛事带来优质的产品体验和全面的品牌服务。

此次晋江2020世中运赛事服装设计理念，和谐统一地融合了世中运元素和晋江本地文化符号——从晋江2020世中运LOGO提取核心颜色，用作服装主色调；同时精心挑选晋江朝霞、海洋、市花、建筑和出砖入石五大晋江特色风物，取其轮廓巧妙地演绎于世中运核心图形，作为灵感运用至服装设计之中，既体现了晋江精神文化和特色，又寓意了晋江2020世中运的青春活力气息和畅想炫丽青春的风采。

除了设计上的巧思构想，361度在服装的功能性上也进行了充分考量，运用具备吸湿速干、抗菌、和防风防水抗UV等不同功能科技的服装材质，为各职能人员量身打造赛事服装，助阵赛事人员以最佳面貌提供专业服务。



361度为晋江2020世中运设计的火炬手服装

晋江市委常委、世中运执行委员会办公室主任潘子良表示：“本届世中运是向中国乃至世界全面展示晋江城市风貌和文化精神的体育盛事，晋江人民都对此充满期待。世中运的成功举办离不开社会，尤其是广大企业的积极参与。自启动市场开发工作以来，我们扎实有序地推进各层级赞助商的征集工作，也必将携手各位合作伙伴，努力办好第18届世中运。”

361度集团执行董事兼总裁丁伍号先生表示：“361度是从晋江走出来的中国体育运动品牌，我很欣喜能见证晋江成为第二座举办世中运的中国城市，借此向世界传达晋江深厚的体育文化和体育活力之都的魅力。青少年是体育事业的未来，多年来，361度一直秉承着‘多一度热爱’的品牌精神，关注并用实际行动支持着青少年的体育运动发展。针对本次赛事，361度将利用过往经验，继续输出优质赛事服务，助力为全球热爱体育运动的青少年打造一个切磋共进的交流平台，共同推动中国，乃至全球年轻一代体育事业的发展。”

用青春去热爱，361度宣布成为“晋江2020世中运”高级合作伙伴 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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