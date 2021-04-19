上海2021年4月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 德纳股份有限公司（NYSE：DAN）今天宣布，庆祝与一汽集团公司合作十周年，为其豪华车型 — “红旗”品牌造势。



M136动力传输装置

自2012年随着H7豪华车型的推出，红旗品牌重新焕发了活力，德纳与一汽的合作也日渐紧密，目前已成为红旗五大豪华车项目的首选供应商。



M150后桥驱动装置

2020年，一汽集团宣布，在2018年销量3万辆、2019年销量10万辆的基础上，今年红旗品牌汽车销量已突破20万辆。红旗HS5紧凑型跨界SUV在2020年的销量接近10万辆，以及HS7中型跨界SUV和H9全尺寸轿车在去年的投产，推动了销量的快速增长。

德纳是红旗品牌车型的前、后驱动单元和动力传递单元的供应商，其中包括下一代的紧凑型SUV。

德纳执行副总裁兼轻型车传动系统总裁潘力博（Bob Pyle）表示：“一汽非常睿智地将红旗定位为一个受人尊敬的豪华车品牌，设计新颖独特，巧妙地将经典风格、品牌声誉及优良性能融合在了一起。 我们期待在与一汽十年合作的基础上，继续为红旗品牌提供高质量产品、高交付能力、高附加值和高水准的服务，助力红旗品牌不断提升。”

德纳在其位于福州的31,200平方米（336,000平方英尺）的工程和制造工厂为一汽提供产品支持。

广泛支持全系列轻型车辆

德纳通过设计传统和电气化的传动系统和组件，提高跨界车、SUV、货车、卡车和其他轻型车辆的燃油效率、耐久性、平稳性和操控性，不断为客户带来更大的价值。

该公司拥有一个多世纪以来服务轻型车市场的经验，为全球客户建立了完整的驱动解决方案和热管理技术组合应用。德纳与主机厂客户们合作，从可靠模块到集成系统，精准地解决了客户在常规及电气化车辆架构方面的需求。

作为密封和热管理技术的领导者，德纳已经开发了卓越的解决方案，以满足传统和新能源汽车的独特需求。这些创新经过精密地设计，以实现更高的热管理性能，减轻车辆的重量并降低制造成本。

参观 2021 上海国际车展

德纳在国家会展中心2.2H展厅6BF111号展台展示其为轻型车辆提供的全面的创新产品。

关于德纳股份有限公司

德纳是为全球所有移动市场设计和制造高效推进装置和能源管理解决方案的领导者。该公司的传统和清洁能源解决方案支持几乎所有车辆制造商的传动和驱动系统；并提供电动技术，包括软件和控制器，以及热管理、密封和数字解决方案。

德纳总部位于美国俄亥俄州莫米市，2020年销售额为71亿美元，在六大洲的33个国家拥有38,000名员工。德纳成立于1904年，因强调可持续发展和企业社会责任，被《新闻周刊（Newsweek）》评为“2021年美国最负责任的公司”之一。公司建立了注重员工的高效能文化，因此赢得了全球顶级雇主的殊荣，曾被《福布斯》杂志评选为“世界最佳雇主”。了解更多信息请访问德纳官网www.dana.com。

一汽和红旗均是中国第一汽车集团公司旗下品牌。

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德纳先进驱动系统助力一汽豪华轿车红旗品牌的增长 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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