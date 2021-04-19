是什么影响了携程二次上市的热度？携程OTA疫情_新浪科技_新浪网

4月19日，携程在上海凌空SOHO总部举行赴港上市敲钟仪式 图片来源：携程 记者：郑萃颖 携程两次上市都是在病毒肆虐之后，但市场的反应差异明显。 2003年底，从“非典”中存活下来的携程，迎来了国内旅游的报复式增长，在 纳斯达克 上市当天的收盘价较发行价上涨88.56%。 2021年4月19日，国内旅游业即将迎来疫情后的首个爆发式增长的黄金假期，携程正式在港交所敲钟上市。但携程在港股上市，当天上午的股价跌破了发行价281港元，在276港元-280港元浮动，收盘价280.2港元。 “港股传统投资者对携程的品牌、业务更加了解。我们期待有新的投资者来长期投资，分享我们的发展。”携程创始人兼董事长主席梁建章说。 但市场并没有对这支二次上市的旅游股表现出热情踊跃的态度。 国内的旅游已经逐步恢复到疫情前的水平。在刚刚过去的清明节假期中，全国国内旅游出游人次1.02亿人次，恢复至疫情前同期的94.5%；国内旅游收入比2020年增长228.9%，恢复至疫情前同期的56.7%。2020年，携程的业绩也在第三、四季度从亏损转为盈利。 市场投资者分析认为，发行认购情况热度不高，跟中国当前的反垄断政策处理、全…