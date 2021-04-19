携程成功赴港“二次上市” 中概股“回归”成新趋势？香港市场携程二次上市

原标题：携程成功赴港“二次上市” 中概股“回归”成新趋势？ 中新社上海4月19日电 (高志苗)携程集团(下称“携程”，9961.HK)19日成功在香港联合交易所上市，截至当日收盘，股价报于280.2港元，涨4.55%，成为全球首家在美国和香港同时上市的在线旅游企业。 携程集团首席执行官孙洁表示，在港股上市扩展了携程在亚洲市场的布局，这对于公司未来5-10年的发展会有促进作用。本次募集资金的主要用途会用来加强一站式服务业务。 据了解，自2020年《外国公司问责法案》在美国国会通过后，赴港上市的中国概念股(下称“中概股”)公司的队伍不断壮大，携程成为继百度、哔哩哔哩、汽车之家之后，2021年又一家在香港上市的中概股。 华鑫证券私募基金研究中心总经理傅子恒接受中新社记者采访时表示，中概股回归或将成为一个潮流。国内经济和市场吸引力不断增强，市场监管规范度也不断提升，中概股回归可以给国内投资者带来更多更好的投资机会。 傅子恒指出，在面临外部不确定性的背景下，对于符合条件的中概股公司而言，二次上市对企业没有太多新增成本，因此选择回归是一个有利的“后备方案”。同时，部分中概股回归也可以成为沟通国内市…