格林酒店联合六方打造首家大健康主题酒店 开启“酒店+康养”旅居新时代-财经-金融界

近日，格林酒店集团与和悦庄酒店集团战略合作签约仪式暨首家 大健康 主题酒店品牌发布会在重庆举行。发布会上，格林酒店集团、和悦庄酒店集团、重庆新闻旅游集团、成都中医大灵素医院管理公司、重庆市四川商会、重庆市山东商会、上海市威海商会七方进行了签约，正式推出大健康主题酒店。 当前，大健康产业正破土萌芽、蓄势待发。国家已出台《" 健康中国 2030"规划纲要》，重庆也把“大健康”写入了“十四五规划”，要着力于建设大健康产业综合发展的先行区，前不久，重庆市工商联系统也刚刚挂牌成立了大健康产业商会。重庆市委统战部副部长、市工商联党组书记向远春表示：“此时大健康主题酒店的合作签约，正所谓顺应了大势，前景可期。” 近年来，格林一直大力布局中高端酒店，同时积极响应国家号召，将“康养”为主题的酒店项目提上发展日程，旨在为对住宿提出更高要求的精英人群提供专业化、高质量的康养旅游度假酒店品牌。 随着此次七方携手，强强联合，发挥各自优势，资源共享，大健康主题酒店将聚焦客人切身需求，打破传统酒店运营模式，以酒店作为载体，融入健康酒店、健康理疗、健康运动、康养膳食、中医康养、中医食疗及健身减压于一体，充分满足酒店…