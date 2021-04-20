携程“学成”归来-钛媒体官方网站

文丨BT财经 携程开启了回港二次上市之旅。 4月初，携程集团（携程，NASDAQ：TCOM；09961.HK）在港交所网站提交了初步招股文件，文件显示，携程将最多集资105.35亿元，此次募集资金将用于拓展平台上一站式旅行服务，以及对技术进行投资并提高经营效率等。摩根大通、中金公司、高盛共同组成携程上市联席保荐团队。百度持股11.5%为大股东，创始人梁建章持股3.1%，在董事及高级管理层中持股最多。 4月13日，携程集团有限公司公布回港二次上市的最终发行价，国际发售与香港发售价格锁定在268港元/股，共计发行3163.56股普通股。 4月19日，携程正式登陆港交所，携程联合创始人兼董事局主席梁建章、CEO孙洁以及8位年龄、国籍各不相同的携程用户，代表携程4亿用户敲响上市的锣声。今日开盘价281港元，较发行价上涨4.85%。以此计算，携程港股市值为1777.9亿港元（约合228.8亿美元）。 在明星资本团队的加持下，携程未来看似一片坦途。但是随着旅游行业的复苏，携程在中国出境旅行市场保持领先地位似乎越来越难，行业内竞争越来越激烈的当下，如何获取新的突破口？ 携程营收“两驾马车” 携程集团…