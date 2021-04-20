上海车展丨拓展“旅行+”，定义新格调，奇瑞捷途与用户共创未来

u003cp>如果说在硝烟四起的SUV战场，谁是最出色的后起之秀，我想奇瑞捷途必然是其中之一，年以来，奇瑞捷途始终坚持并深耕“旅行+”细分市场，仅用28个月就完成了从0到30万的用户积累，创造了中国新锐SUV品牌增速第一。在诞生短短三年时间里，就取得了令人骄傲的成绩，捷途一直以来的理念便是“用行动定义旅途”，捷途产品序列亮相以来，便一直深耕“旅行+”细分市场，一切以用户为中心，打造高品价比的优质自主SUV，这便是为什么捷途能够快速获得消费认可的原因之一。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/84F633FCD67C41E7CCD061F758885E34BBAA3357_size1332_w1268_h845.png" />u003c/p>u003cp>但是中国汽车产业发展至今，身处电动化、网联化、智能化、共享化的“新四化”巨变之中的中国品牌面临着转型与升级的双重挑战，不多依托于奇瑞集团24年的雄厚技术支撑，奇瑞捷途由传统汽车向智能汽车、健康汽车、新能源化方向寻求突破，在“软件定义汽车…