西藏日喀则旅游政策放大招 补助时段所有收费A级景区门票免费

为充分发挥旅游“一业兴百业旺”的带动作用，日喀则市结合实际制定《日喀则市旅游优惠政策实施方案》，并于2021年4月16日起实施，明确在补助时段所有收费A级景区门票免费，并且由日喀则市政府投放500万元消费券，刺激旅游消费。 据了解，实施方案把“冬游西藏”分为2个阶段，第一个阶段是2021年1月1日至3月15日，第二个阶段是2021年10月15日至12月31日，旅游优惠政策分为补助A级景区门票、补助旅游运输企业、投放旅游消费券3个类型。 在“冬游西藏”期间，江孜宗山抗英遗址红色旅游景区、卡若拉冰川景区、帕拉庄园景区，定日县珠峰自然保护区（珠峰景区），定结县琼孜乡牧村土林景区，康马县朗通庄园等6家A级景区在“冬游西藏”期间免收门票。（定日县珠峰景区在“冬游西藏”期间只免收门票，自驾车辆和旅游车辆的环保费半价收取，换乘环保车正常收费；定结县牧村土林景区门票免费，换乘环保车正常收费。） 2021年度旅游优惠政策实施期间，日喀则市将投放500万元的旅游消费券。消费券分为A级景区（寺庙类景区除外）、星级酒店消费券、专列旅游消费券和旅游扶贫消费券，其中：即日起至2021年10月14日向区外游客投放2…