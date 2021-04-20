青藏高原一次性建成最大编组站格尔木南站全面启用

记者16日从中国铁路青藏集团有限公司获悉，15日8时16分，来自西宁方向的41159次列车接入格尔木南站下行场5道停车，标志着中国铁路青藏集团有限公司管内的最大编组站——格尔木南站正式启用。 格尔木南站位于青海省海西州格尔木市境内，于2016年4月正式开工建设，总建筑面积约70231.4平方米，设上行到发场7股道，下行到发场6股道，调车场14股道，道岔135组，其调车场规模超过既有西宁站调车场，是青藏高原上一次性建成的最大编组站。 4月15日，青海省海西州格尔木市格尔木南站进站的火车。记者16日从中国铁路青藏集团有限公司获悉，中国铁路青藏集团有限公司管内的最大编组站——格尔木南站15日正式启用。中新社发 李生燕 摄 格尔木南站启用后，将同时承担青藏铁路西格段、格拉段、格敦铁路和格库铁路的列车解编作业，未来将成为中国西部地区重要的区域性编组站。 据介绍，为加强相关工种间的协调配合，实现格尔木南站解编作业安全高效，相关工种将在车站调度指挥大厅实施合署办公，由车站值班员统一调度指挥日常作业，利用列车调度指挥系统和铁路运输管理系统实现多工种信息共享，作业无缝衔接，从而实现车站标准化、规范化、信…