国风时尚秀带你穿越千年_旅游_大连新闻网

“丝绸之路”的西域元素、“一带一路”中西藏唐卡的民族风情、飞天图腾和琴韵国风……昨天，在大连Z28时尚硅谷，2021大连春季时装周的多场时装秀上，亮相了数百件带有中华传统服饰设计元素的精品新款，将古典与时尚、复古与现代、民族与国际巧妙融为一体，掀起了一场“国风盛宴”，体现了华服传承的魅力和国风创新的精神。 ●琴韵国风 琴韵幽兰品牌此次推出的《琴韵国风》系列作品，有如泼墨的山水田园自然、清雅，也有现代生活的低调奢华。汉服灵感来自李清照的“海棠依旧”；传统旗袍采用非遗旗袍手工技艺，以传承非遗技艺；新中式汲取了汉服、旗袍元素，与现代时尚相融合。汉服之外的大多服装，采用黑、白、灰主色调和红绿色点缀，黑是代表大地，白代表天空河流，红绿代表生命，从而打造天人合一、情景合一的民族风形象。 作为诞生于中国著名古琴基地、以琴文化为核心导向的琴韵幽兰品牌，类别涵盖男装、女装、亲子装（童装）和与之配套的围巾、布包、鞋帽、项链挂件等饰品，分为琴系列（棉麻服装）、韵系列（舞台服装）、幽系列（新中式服装）、兰系列（高级定制）、绣系列（遗时尚）五大系列。作品曾多次代表中国登上国际舞台，被誉为时尚中国风。 ●丝路图…