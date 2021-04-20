大连旅游市集周末踏春而来_旅游_大连新闻网

图片由参展单位提供 本报讯 最美人间四月天，不负春光与时行。 眼下正是春风十里、花儿吐艳、柳枝婀娜的季节，被业内预测为“史上最热”的五一黄金周眼瞅着就来了。经历了漫长的疫情反复，很多人都摩拳擦掌，跃跃欲试，想要出门“疯一疯”“浪一浪”。记者获悉，一个集合了大连市好看、好玩、好吃，且有众多优惠的旅游大集，本周末就要来了！ “踏春而行——2021大连旅游市集”由大连市文化和旅游局、大连市新闻传媒集团联合主办，将于4月24日在高新区万达广场西门广场举行。旅游市集以大连市各区市县为单位，近60家优质旅行社、景区景点、星级酒店、文创开发等企业集体亮相，以摆大集的方式向市民游客敞开怀抱。届时，各家旅行社都会提供只针对旅游市集当天有效的特惠价格。 市文化和旅游局相关负责人介绍，举办此次旅游市集的目的，就是要为市民游客提供“一站式旅游计划全覆盖”的便利，发现适合自己的优质旅游产品。近60家参展方涵盖了大连市所有区市县的景区景点，旅行社均为4A级以上，可谓本地优质文旅企业总动员。他们的集体亮相，有望带动相关产业，推动大连旅游行业全面振兴和高质量发展。 市集现场设中心舞台，除举行启动仪式外，还将有旅行社…