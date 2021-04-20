EZGO宣布与大连理工大学江苏研究院开展战略合作

共同开发电动自行车快速充电技术

江苏常州2021年4月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — EZGO技术有限公司（纳斯达克股票代码：EZGO） (下称“EZGO” 或者“公司”)中国领先的短途运输解决方案提供商，今天宣布，与中国知名学府——大连理工大学江苏研究院（JSRI-DUT）签署战略合作协议，共同成立智能快速充电技术创新中心（下称“中心”)。

EZGO和JSRI-DUT计划开发新的快速充电和无线充电技术和解决方案，目标是在2021年第二季度末推出第一款快速充电产品，并在2021年底推出无线充电解决方案。根据Philips IP&S1的数据，电动自行车的无线充电市场正在快速增长，整个市场的年复合增长率为10%，到2026年预计将达到400亿美元的市场规模。



EZGO管理层与大连理工大学江苏研究院签署战略合作协议

EZGO和JSRI-DUT之间的战略合作旨在促进在技术研发、无线充电标准化、推广无线充电相关应用方面的广泛合作。利用学院和公司的资源优势，在智能快速充电技术领域进行知识产权应用和人才培养的合作。

EZGO一直致力于快速充电技术/解决方案的研发，并一直在寻找合作伙伴提高自身的研发能力。新成立的中心将进一步优化公司的快速充电技术，包括提高锂电池充电速度，提高充电效率和安全性和延长电池寿命。EZGO不但通过应用快速充电技术以解决能源的低密度问题，还提供碳减排和碳中和的智能解决方案，同时还通过建立博士后创新中心来吸引和培养行业的高端人才。

EZGO首席执行官叶剑辉表示：“我们的主要目标之一是通过建立合作伙伴关系，助力推动EZGO的研发工作，并推动整个电动自行车行业的电池技术进步。未来，EZGO计划进一步增加在充电技术、智能技术和5G场景应用方面的研发投入。我们很高兴与JSRI-DUT合作，相信这种关系将成为促进技术发展的基础。”

关于EZGO Technologies Ltd.

依托物联网产品和服务平台和两个电动自行车品牌“世纪鸟”、“帝朗”，EZGO建立了以制造、销售电动自行车、电动自行车租赁为核心的商业模式，辅以电动自行车充电桩业务。有关更多信息，请访问EZGO的网站，网址：www.ezgotech.com.cn。投资者可访问EZGO网站“投资者关系”网站，网址：http://www.ezgotech.com.cn/Investor/。

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