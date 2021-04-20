舍弗勒携创新交通出行解决方案亮相上海车展

舍弗勒电机、燃料电池解决方案、线控一体化底盘等多款创新产品首次亮相上海车展

丰富的电驱动产品及系统解决方案，满足各类电气化应用需求

创新的智能驾驶解决方案助力未来可持续城市交通发展

舍弗勒将持续在中国投入，致力于成为客户的首选技术合作伙伴

上海2021年4月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当前，全球新一轮技术革命和产业变革加速演进，电动化、智能化、网联化作为汽车产业的主要发展趋势正进入快速和深入发展阶段。全球性汽车及工业产品供应商舍弗勒集团积极拥抱产业变革，为推动行业发展贡献力量。在2021上海国际汽车展上（H2.2/6BF101），舍弗勒以“电气化和智能驾驶解决方案”为主题，展示了一系列应对行业变革的创新解决方案。

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“汽车行业是实现全球碳排放目标的重要一环，也是推动新一轮技术变革的关键力量。”舍弗勒集团汽车科技事业部首席执行官马迪斯·青克先生表示，“作为汽车行业的重要供应商，舍弗勒将紧贴市场需求及行业发展趋势，通过丰富的系统知识和产品组合，致力于成为客户的首选技术合作伙伴，与客户一同面对行业挑战。”

本届展会上，舍弗勒展示了面向智能驾驶和汽车动力总成电气化的创新产品和系统解决方案，其中多款产品首次亮相上海车展，如舍弗勒自主研发的电机产品、燃料电池关键零部件、线控一体化底盘以及电液式助力转向系统等。此外，舍弗勒还重点展示了针对商用车的解决方案，助力商用车向零排放、电气化及智能化方向发展。

丰富的产品组合，满足各类电气化需求

动力总成电气化是降低碳排放，从而实现可持续交通的有效方式。作为电驱动领域的领先供应商，舍弗勒在展会上展示了全面的产品及系统解决方案，可满足各类电气化应用需求，涵盖48V轻混、插电混动及纯电动。此外，舍弗勒还在不断丰富其在电驱动领域的产品组合。现在，舍弗勒的电气化解决方案已经拓展到了电机领域，新的电机产品即将投入量产。

舍弗勒电机生产采用模块化、高度集成的技术平台，充分利用了公司在机械零部件、生产制造及电机绕线等领域的能力。电机系列产品实现了电压等级从48V至800V、功率等级从20kW到300kW及以上、冷却方式从水冷到油冷等全方面覆盖，具有高效能的特点，可用于混动模块、专用混动变速箱（DHT）和电驱动桥等系统中。目前，舍弗勒已经在乘用车及商用车领域获得了一系列电机量产订单，最早将于今年投入量产。

此外，舍弗勒认为氢在开发零排放驱动解决方案方面拥有巨大潜力。在这一领域，舍弗勒充分发挥自身在汽车及工业领域的优势，开发了氢燃料电池金属双极板等关键零部件。金属双极板生产所需的成型、焊接、涂层和密封等全部关键工艺均可由舍弗勒自身完成。在这方面，舍弗勒卓越的制造工艺是确保燃料电池性能稳定及高效的关键。此外，舍弗勒在氢燃料电池领域还可以提供电子控制系统、特种气膜轴承、智能热管理模块以及氢气循环模块等产品。目前，舍弗勒正加快推进氢燃料电池金属双极板等关键零部件的量产进程。

智能驾驶及城市交通出行解决方案

城市化、人口增长及气候变化等发展趋势正在给城市交通出行带来深远的影响，人们对零排放、自动化及互联式交通出行方式的需求不断增加。本届展会上，舍弗勒展示了一系列面向智能驾驶及未来城市交通出行的创新解决方案，如智能线控一体化底盘、智能线控转向角模块（iCorner）、智能后轮转向系统（iRWS）以及电液式助力转向系统（EHPS）等。

舍弗勒线控一体化底盘搭载了基于舍弗勒轮毂驱动的智能线控转向角模块，可通过搭配不同车身，实现多种车辆概念，如Schaeffler Mover，满足不同自动驾驶场景的应用需求。针对商用车开发的电液式助力转向系统将传统液压助力转向系统与高度集成的智能驱动模块相结合，在实现传统电控助力转向功能的基础上，又具备了完整的线控转向能力，支持ADAS/AD功能，助力商用车实现自动驾驶。此外，舍弗勒还展示了机电一体化智能后轮转向系统，该系统可提高驾乘舒适性和安全性，在当今快速发展的城市化交通中具有明显优势。

深耕中国，致力长远发展

自1995年在中国投资生产以来，舍弗勒已成为中国汽车和工业领域重要的供应商和合作伙伴。20多年来，舍弗勒始终秉承“本土资源服务本土市场”理念，深耕中国市场，不断加快本土生产和本土研发，为客户提供高品质产品与近距离服务。

“中国是舍弗勒集团最重要的市场及区域之一，也将成为推动世界经济复苏的重要引擎之一。”舍弗勒集团首席执行官克劳斯·罗森菲尔德先生表示，“作为全球性的汽车和工业产品供应商，舍弗勒致力于成为创新驱动的引领者，我们将在中国持续投入，通过创新的产品和技术解决方案，助力客户长远发展。”



舍弗勒为氢燃料电池提供金属双极板等核心零部件

相关链接 :

https://www.schaeffler.cn

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