玛氏公司设立全新的供应商联盟，协力推进气候行动

玛氏宣布与企业可持续发展战略咨询公司Guidehouse建立合作关系，并设立了全新的 气候变化供应商领导联盟（Supplier LoCT） ，旨在通过鼓励全球供应链企业参与气候行动，进而加快全行业的气候保护进程。

，旨在通过鼓励全球供应链企业参与气候行动，进而加快全行业的气候保护进程。 百事公司和味可美已加入该联盟，以帮助供应商制定科学的气候保护目标和行动计划。

玛氏公司首席采购与可持续发展官Barry Parkin 对新的联盟表达了欢迎与支持，并表示，供应链转型对改变气候变化的轨迹至关重要。

对新的联盟表达了欢迎与支持，并表示，供应链转型对改变气候变化的轨迹至关重要。 玛氏还同时宣布了其在减少温室气体直接排放方面的进展情况，该业务有望在未来三年内达到玛氏的2025节能减排目标。

弗吉尼亚州麦克莱恩2021年4月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，玛氏公司宣布与企业可持续发展战略咨询公司Guidehouse成立一个全新联盟 — 气候变化供应商领导联盟（Supplier LoCT），以动员供应商采取气候行动。该合作旨在通过为供应商提供相关知识、资源和工具来帮助他们制定气候保护计划，以减少对地球气候产生的负面影响，进而推动全行业的气候行动。

在中国，玛氏始终致力于减少温室气体排放、推动行业的互惠可持续发展，以期为人类及其爱宠创造一个更加美好的明天。“未来始于当下”，在企业愿景的指引下，玛氏中国在节能减排和可持续发展方面已取得了卓越成果 — 2020年，玛氏箭牌达成包装减塑450吨的目标，并承诺坚定践行“玛氏包装可持续全球承诺”；而玛氏箭牌的Go Green 项目则通过吹响“从心绿起”的集结号召，实现了全年减少8%的办公室用纸量。在工厂运营方面，玛氏中国更是成就斐然：早在2016年，玛氏在中国的7家工厂就实现了废弃物零填埋，并通过采用先进的节能环保技术，全方位实现节能减排；玛氏箭牌永和工厂和新动工的玛氏天津宠物食品工厂，更获得了美国建筑节能奖LEED的数字化绿色工厂认证。

在联盟建立的第一年，联盟将侧重于帮助供应商了解自身业务中关于温室气体减排的基础信息，包括如何计算过往温室气体排放量和制定减排的科学目标。玛氏是气候变化供应商领导联盟（Supplier LoCT）的创始企业，百事可乐和味可美也已加入该联盟并呼吁其供应链中的相关方参与联盟行动。

目前，玛氏已经通过改用可再生能源，在推进企业节能减排方面取得了稳步进展 — 可再生能源占公司全球用电量的54%，正朝着提前实现2025年中期目标迈进。在未来三年内，玛氏在运营中的温室气体直接排放量将减少超过42%（与2015年气体排放量相较），为2040年实现温室气体零排放蓄势。

玛氏公司首席采购与可持续发展官Barry Parkin在谈到该联盟时说：“在全球都希望能从新冠疫情的影响中尽快恢复的当下，今年将是改变气候变化轨迹的关键一年。全球企业及其供应商应该团结起来，保护地球和全球社区的健康，为我们的子孙后代谋求福祉。这点十分重要。”

“玛氏企业运营节能减排方面已取得了强有力的进展，我们有机会提前实现玛氏的2025目标。然而，由于我们的扩展供应链的温室气体排放量占到了总数的94%以上，我们还必须与供应商合作，推动更加广泛的供应链转型，以减轻我们对气候变化的负面影响。我们希望能通过建立和供应商更紧密的伙伴关系，让他们更积极地参与到企业可持续发展的进程中来，共同为全球气候变化做出有意义的贡献。”

该联盟是玛氏在2019年启动的#PledgeforPlanet倡议的一部分，该倡议呼吁玛氏供应商根据科学减碳目标设定气候行动目标，并参与气候组织发起的RE100行动，拥抱以可再生能源为企业运作核心的未来。玛氏专注于让其最大的200家合作供应商参与到该联盟中，以最大限度地发挥联盟的影响力，加速变革。到目前为止，已有23家玛氏的主要供应商制定了科学气候行动目标或加入了RE100行动。此外，另有30家供应商也号召响应制定了其气候行动目标，并申请加入了气候变化供应商领导联盟（Supplier LoCT）。

玛氏希望通过积极让供应商参与气候行动，加快推进企业温室气体减排的议程，实现在2025年和2050年底之前分别将其价值链中的温室气体排放总量降低27%和67%。

Guidehouse的可持续发展负责人以及公司能源、可持续发展和基础设施部门的合伙人Britt Harter表示：“如今，减排措施是必不可少的，但在全球供应链中也确实有一些温室气体的排放是无法避免的。庆幸的是，世界各地的组织都已经基于科学减排措施做出了大胆的承诺，但我们也意识到了时间的紧迫。所以我们更希望与玛氏、百事和味可美达成合作，借助行业领导企业的力量在减排这件事上勠力同心、突破进取。”

此外，包括食品工业协会(FMI)和可持续性非营利组织Ceres在内的行业组织，都对玛氏关注气候变化议题，并成立气候变化供应商领导联盟（Supplier LoCT）的举措表示赞赏与支持。

"像这样有竞争先见性的联盟是促进行业向温室气体排放科学目标迈进的关键组成部分，”食品工业协会供应链与可持续发展高级总监Marjorie DePuy说道，“在推动减少整体温室气体排放的过程中，每个公司的供应链实践都很重要。”

可持续发展非营利组织Ceres的企业清洁能源领导总监Steven Clarke表示：“随着行业龙头企业愈加注重减排科学目标的制定，我们也注意到企业开始重视温室气体减排问题，尤其是对达到企业价值链中对企业温室气体‘范围三排放’标准的需求日渐增加。然而，企业如今面临的挑战不仅仅是如何激发供应商对减排的热情与动力，更在于需要我们培养与建立供应商在温室气体减排方面做出实际行动的能力。”

相关链接 :

https://www.marschina.cn/zh

玛氏公司设立全新的供应商联盟，协力推进气候行动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com