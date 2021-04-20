上海2021年4月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 富士胶片荣誉宣布，包括一次成像相机instax系列及“X系列”、“GFX系列”数码相机等在内的29款产品喜获“2021红点设计奖（Red Dot Design Award: Product Design 2021）”。其中，“FUJIFILM PROJECTOR Z8000”投影机更是拔得头筹，荣获最高奖项“Best of the Best”大奖。

此次富士胶片旗下29款产品获奖，源于其产品精美的外观和最大程度释放产品本身优异功能和性能的设计，受到了专家的高度认可。

“红点设计奖”是创立于1955年的国际性设计大奖，由总部位于德国埃森的“北莱茵河威斯特伐利亚设计中心”颁发。基于设计的创新性、功能性、人体工程学、生态学、耐久性等标准进行评审并为优秀产品颁奖，是与德国“iF设计大奖（iF design award）”、美国“IDEA”齐名的世界三大设计大奖之一。今年“红点设计奖”共收到全球约7,800份申请，最终由享誉全球的设计专家进行评审。

富士胶片在产品和服务的开发中，不仅注重产品本身的功能和性能，在设计开发上也力求将之充分发挥。富士胶片将继续倾尽设计力量，为产品创造新的价值。



富士胶片29款产品获“2021红点设计奖” 再创历史最多纪录

获得2021红点设计奖“Best of the Best大奖”的镜头旋转式超短焦投影机 “FUJIFILM PROJECTOR Z8000 “FUJIFILM PROJECTOR Z8000（简称FP-Z8000）是Z系列镜头旋转式超短焦投影机中的一款高流明机型。8000流明（lm）的光通量可投影出明亮的画面，且相较同类产品，设计最为紧凑、轻巧*1。该产品只需旋转镜头而无需移动主体，即可实现全方位投影，还可以从近距离投射大尺寸图像，满足空间受限场所的投影需求。

FP-Z8000外观设计时尚，采用旋转式镜头，可以平放和竖放，可根据使用条件选择安装方案。该产品有黑色和白色两款机型可供选择。



富士胶片镜头旋转式超短焦投影机 “FUJIFILM PROJECTOR Z8000”荣获2021红点设计奖最高奖项“Best of the Best”大奖

*1 在配备激光光源、8000流明以上超短焦距投影机（TR值小于0.4）产品当中。（截至2021年4月13日。根据富士胶片调查数据）

富士胶片荣获2021红点设计奖产品：（除5款未公布的产品）

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