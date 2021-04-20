北京2021年4月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由中国自动化学会主办，智能制造推进合作创新联盟、中国仪器仪表行业协会、工业控制系统信息安全产业联盟、边缘计算产业联盟、全国机械安全标准化技术委员会、全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会协办，控制网&《自动化博览》承办的2021中国自动化产业年会暨第十六届中国自动化产业世纪行活动(CAIAC 2021)于2021年4月15日在北京隆重举行。

自2006年至2021年，中国自动化产业年会暨中国自动化产业世纪行活动历经十六年积淀，已发展成为了业内首屈一指的行业盛会。活动当晚，有200余位引领中国自动化产业发展的业界专家、企业高层及来自各行业的用户代表齐聚一堂，中国自动化学会副理事长、中国工程院院士桂卫华，中国自动化学会特聘顾问、中国科学院院士吴宏鑫，中国自动化学会副理事长、中国科学院沈阳自动化研究所所长于海斌等出席了此次活动。

桂卫华院士在致辞中指出，利用自动化、数字化、智能化技术，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高我国经济质量效益和核心竞争力，是新时期赋予所有中国自动化人的历史使命，也是当前中国自动化产业所面临的新机遇和新挑战。

吴宏鑫院士在致辞中表示，以数字技术为核心的通用型技术正在全球范围内加速新一轮技术革命与产业变革，只有持续创新、不断加强技术、产业融合，共建数字新生态，才能真正推动中国制造业从“制造”走向“智造”，开创中国智能科学技术与产业发展新未来。



启动仪式嘉宾合影

“2021中国自动化产业年会”之领袖企业推动中国（新型工业化进程）高层论坛以“创新融合，共建数字”为主题，在CEO巅峰对话中，和利时科技集团有限公司副总裁何春明，大陆希望集团机电板块总经理、希望深蓝空调制造有限公司总经理、希望森兰科技股份有限公司总经理何建波，ABB（中国）有限公司高级副总裁、ABB中国过程自动化事业部负责人蒋海波，西门子（中国）有限公司数字化工业集团副总裁、行业销售总经理安晓杰，菲尼克斯电气中国公司行业发展与自动化&智能技术与解决方案高级副总裁彭晓伟，德国倍福自动化有限公司执行董事、倍福中国公司创始人梁力强与现场来宾深入分析数字化时代自动化技术变革和产业趋势，探寻自动化产业未来发展之路。

本届高层论坛还特别邀请于海斌所长带来报告《工业互联网 — 互联网+制造业的一种范式》，他从工业互联网的发展背景、体系架构与技术、应用及范式等方面展开阐述，指出在工业互联网新一轮革命中，工业软件、控制系统等的历史欠账，既是掣肘也是突破的机遇。工业互联网是核心，制造智能革命才是使命。中国宏观经济研究院教授、著名经济学家常修泽作报告《下一步 中国要素市场化配置改革前瞻》，他从劳动、土地、资本、知识、技术、管理、数据“七要素”的形成谈起，分享了推进要素市场化配置改革的战略考虑，指出深化经济改革的必然趋势和战略选择。

CAIAC2021旨在铭记和展望中国自动化产业发展的历程，总结和表彰为其发展做出重要贡献的个人、团队与企业，全面展示不断革新的自动化产品，透彻分析成功的行业解决方案与应用案例，产学研用并重，以“公正、公平、公开、专业”的原则全面展现过去一年里中国自动化产业的不断进步与闪光点。活动历时4个月，经过入围推荐、专家评审、网上投票，最终，2020中国自动化领域年度人物、年度团队、年度最具影响力工程项目、年度最具价值解决方案、年度最具竞争力创新产品、用户信赖产品、年度优质工业安全服务商、年度创新成长企业、年度企业九大奖项于当晚一一揭晓。

创新 融合，共建数字新生态 “2021中国自动化产业年会”隆重举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com