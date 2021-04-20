北京2021年4月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今年的政府工作报告提到，要创新供应链金融服务模式。“十四五”规划纲要指出，要推动供应链金融等服务创新发展。供应链金融已成为当下，国家重点关注的金融服务领域。

为进一步鼓励金融机构、核心企业等运用大数据等新技术建立信息化平台，加强对供应链金融的风险监控，4月16日，广东省商业保理协会、广州市商业保理行业协会、深圳市商业保理协会主办，中电金信等单位协办的2021年“FACTOR思享会”系列活动第二期沙龙暨商业保理公司与银行保险、金融科技公司业务合作对接交流会在深圳举行。金融专家、技术大咖、生态合作伙伴等围绕数据金融、场景化供应链金融、信用风险等话题进行了深入的探讨、交流。

中电金信供应链金融负责人出席活动，并发表主旨演讲，详细带来公司在场景化供应链金融建设的实践思路与经验。

中电金信供应链金融负责人表示，目前产业供应链金融最大的痛点是场景差异化，每个行业供应链上下游千差万别，各个区域生态错综复杂。例如手机、建筑、汽车、机器人、新能源汽车尽管都涉及原材料采购、生产、销售、物流等流程，但行业是有差异的，并且仅在采购阶段，就涉及合同、定单、售后、入库、对帐、发票、应付/已付款等环节。每个环节也会产生大量信息。中电金信供应链金融的建设思路是通过对产业链散落数据的对接、收集、以及与外围数据的校验核对，形成“有效数据”，通过对这些有效数据的精细化管理，从而降低金融服务中的资金风险。

依托供应链金融领域多年的服务经验，中电金信以场景作为驱动，结合不同行业的特色，以及自身的技术资源优势，深入产业场景进行数据分析，自主研发的成熟技术框架，可实现对供应链金融应收、预付、存货，三大类业务全流程管理，

针对整个产业链的不同阶段，该平台支持在线多方协同，可对接包括外围第三方数据、非金融机构的服务平台等不同的数据，提供灵活的供应链金融服务，支撑多元化的场景金融服务和差异化的风险管控。

在技术架构方面，平台采用微服务架构，方便通过系统与其他微系统对接，利于项目迭代，满足业务和技术的发展变化，便于应对多变场景需求。

灵活、可扩展，中电金信供应链金融服务平台通过将业务和资产数字化管理，助力产融结合，帮助核心企业提升整体供应链效率和综合竞争能力，同时助推金融机构业务管理和运营创新，快速地获得优质信贷资产，提升信贷投放的决策效率，降低信贷资产风险损失。

近年来，国家层面出台多项政策推动供应链金融发展，供应链金融在国家发展战略上的重要性日益提高，其在解决中小微企业融资难等问题上的作用得到了国家层面的认可和扶持。未来，我国的供应链金融发展空间也会越来越大。中电金信是基于全栈信息技术的金融数字化咨询及软件提供商，以“持续创新、为社会注入新价值”推出供应链金融服务平台，也正在得到越来越广泛的关注。

中电金信出席FACTOR思享会详解场景化供应链金融建设实践 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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