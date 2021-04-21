携程社区与摩登天空深化战略合作协议，实现全音乐节品牌接入携程_新浪科技_新浪网

原标题：携程社区与摩登天空深化战略合作协议，实现全音乐节品牌接入 来自携程数据显示，即将来临的五一小长假有望迎来“爆发式出游”，久违的“人从众”盛况将再度回归! 23%、43%、114%、126%，从携程当前五一机票、酒店、门票、租车订单量对比2019年的显著增长来看，今年五一旅游人次有望突破2019年五一水平达到2亿人次新高。 值得一提的是，在这个“五一黄金周”中，广受年轻群体青睐的线下音乐节或将成为重头戏。其中与携程展开全面合作的2021海南·万宁日月湾M_DSK音乐节以及2021海南小草莓亲子音乐节·Opening party两大重磅音乐节均将在假期期间登陆海南。 摩登天空全音乐节品牌接入携程社区 前不久，全球领先在线旅游服务商携程旅行网与摩登天空就音乐节业务再度深化战略合作。 未来，携程旅行网不仅是摩登天空旗下音乐节的官方售票平台，其携程社区也将成为相关音乐节的主要宣传阵地，同时与业务线紧密合作，打造“音乐+旅行”的一站式旅游产品。 需要注意的是，携程社区在2020年就与草莓音乐节达成战略合作，现已实现摩登天空全音乐节品牌接入，而在疫情持续稳定的背景下，全国各地音乐节陆续回归线…