“五一”出游热情高涨 旅游板块迎来复苏携程_新浪科技_新浪网

原标题：“五一”出游热情高涨 旅游板块迎来复苏 记者 彭浩 编者按： 五一假期临近，游客出游热情高涨。“五一假期火车票秒光”冲上热搜，热门线路机票价格大涨成为焦点。随着五一假期出游高峰来临，旅游业、民航业触底反弹的态势明显。多家旅游上市公司发布的一季度业绩预告也普遍好于2020年同期。机构预计“五一”旅游需求持续释放，未来旅游行业复苏确定性明显。 游客出游热情高涨 五一临近，已有不少人按捺不住心中雀跃，想要投入到春光明媚的大自然中去。也有人在做长假攻略：2021年五一可以连休五天，请两天假就可以连休9天。 2021年五一或迎来一个出行高峰。中国旅游研究院近期发布的相关统计报告显示，第二季度是传统的出游旺季，包含了清明、五一、端午三个公众假期，很可能会成为旅游抗疫的战略转折点。从清明节假期三天的数据来看，全国国内旅游出游1.02亿人次，恢复至疫前同期的94.5%。第二季度的居民出游意愿为83.19%，城乡居民的旅游消费心理开始从谨慎转向积极，近郊旅游和跨省旅游意愿分别为43.48%、34.04%。 携程数据显示，截至4月14日，通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量较201…