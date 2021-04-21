携程:推出“愿赌不输”旅行盲盒 产品覆盖多个城市

4月19日，携程“城市随心选盲盒”活动正式上线。截至4月20日，根据订单情况来看，成都、三亚、广州、上海、珠海等城市热度攀升，成为热门目的地。据了解，此次活动包含酒店类盲盒和机票类盲盒。 【品橙旅游】4月19日，携程“城市随心选盲盒”活动正式上线。截至4月20日，根据订单情况来看，成都、三亚、广州、上海、珠海等城市热度攀升，成为热门目的地。 据了解，此次活动包含酒店类盲盒和机票类盲盒。其中，酒店类盲盒价格分别为699元、999元两类。每款盲盒包含1晚酒店。酒店预订成功后赠送机票红包，最高可获得100元立减红包。该活动覆盖五一前后时段，用户购买后，可选择全国多个城市中任意一城市开启盲盒。 另外，携程99元的“隐藏款”机票类盲盒也将于4月22日上线。该盲盒覆盖全国12个热门出发地，更有百余条热门航线可供选择。用户如果开盒后不兑换机票，也可退全款。 携程 盲盒覆盖全国多个城市 产品不约可退 携程旅行盲盒怎么玩？具体而言，从2021年4月19日至2021年5月12日，用户打开携程旅行APP，进入“城市随心选盲盒”营销活动页面后，即可下单购买盲盒产品。 据了解，此次盲盒产品覆盖包括成都、西安、长…