探寻“红色印记” “五一”山南走起

“五一”假期临近，你是否还在担心到西藏旅游人太多？预约不到火热景点门票怎么办？别担心，商报君已为你规划好了更适合的红色旅游线路，带你体验不一样的西藏。今年“五一”小长假期间，由山南市错那县旅游发展局、山南市隆子县旅游发展局联合西藏传媒集团有限公司推出的两条红色旅游线路活动即将与大家见面，即日起两条线路面向社会大众各招募50人（共100人），目前正在火热报名中。 山南，素有“藏文化之源”的美誉，极具人文底蕴的同时又拥有多种类型的独特风景。此次活动中，大家不仅可以欣赏美景，还可以感受红色景点带来不一样的体验感。接下来，商报君为大家介绍值得一去的打卡点。 打卡点1 张贵荣将军纪念碑 隆子县斗玉乡境内，有一块特别的纪念碑，上有“张贵荣烈士永垂不朽”几个大字，群众、游客路过这里都会驻足致敬。张贵荣于上世纪80年代任西藏军区司令员，1984年在边防一线调研时，突发高原性心肌梗塞，拉着马尾巴倒在了边防线上。他的纪念碑所在之处恰恰是他当年工作的地方，也是他牺牲的地方。 张贵荣纪念碑所在的这条路，据说当年也是无数人历经千辛万苦修建完成，我们现在依旧可以感受到这条路的险峻，公路是盘旋在半山腰上的，坡度很陡…