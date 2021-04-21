日内瓦保险协会最新研究报告：政府需成为“最终的保险人”

日内瓦保险协会最新研究报告：为保护工商界免受大流行风险的影响，政府需成为“最终的保险人”

苏黎世2021年4月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — COVID-19表明，与大流行相关的业务中断与各级政府实施封锁措施的决定直接相关，这使得保险公司无法对此类风险进行建模和确定费率。此外，它本质上是系统性的，导致了广泛的、同时发生的经济损失。由于相当高的资本要求，私营保险市场还是无法对大流行病业务连续性风险提供切实有效的保障。因此，政府的参与对于加强对未来大流行病冲击的防范和抵御能力而言至关重要。

在此背景下，日内瓦保险协会刚刚发布了公共部门与社会资本合作应对大流行病风险的解决方案，阐述了政府可以发挥主导作用的四个典型的大流行病风险融资方案：

直接保险：公共部门为面临大流行风险的工商企业提供自愿或强制性的保险。

再保险：政府为保险公司提供超过一定门槛并在某个限额之内的再保险保障。

社会保险：适度的公共部门保障范围，并通过事前付款方式（例如税收或征费）强制参与。

灾后的保障：政府为受影响者提供临时的安全保障。

认识到没有一种万能的解决方案，该报告根据以下七个公共政策目标评估了每种方案的效益：1)保障最大化，2)有限的公共风险敞口，3)资金与需求匹配，4)对降低风险的激励措施，5)风险转移的成本效率，6)运营效率，7)宏观经济效益。

日内瓦保险协会秘书长Jad Ariss指出：“在大流行期间，由于自身无法控制的封锁措施，众多企业特别是中小型企业蒙受了巨大的财务损失，这不啻为一场悲剧。公共部门不得不介入，提供数万亿美元的紧急救济措施。政府和保险公司必须共同努力，以弥合这次COVID-19疫情暴露的巨大保障缺口，而政府则应是主要的参与者。”

日内瓦保险协会研究与前瞻性探讨主管、该报告的主要作者Kai-Uwe Schanz表示：“我们想强调的是，在报告中概述的四种大流行风险保险方案中，事后发放现金补助，如许多政府为应对COVID-19所做的那样，可能是成效最低的。对于其它方案而言，决定参与是强制的还是自愿的，以及保险公司在费率和提供保障范围方面的作用是关键的考虑因素。我们希望这份报告能为政府和保险公司在最终敲定合作方案时提供有效的攻略。”

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