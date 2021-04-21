将碳纳米管技术推广至UV应用

深圳2021年4月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Dymax低聚物和涂料事业部（Oligomers and Coatings）与美国亚利桑那州的 Mechnano公司联合开发了Mechnano离散功能化碳纳米管（CNT）的UV固化分散体和母料，适用于UV应用。合作前期双方将专注于3D打印应用，随后将逐步扩大应用范围。



Dymax低聚物和涂料事业部和Mechnano建立合作关系

Mechnano开发了一种新型技术，可以创建离散的、不凝聚的碳纳米管的稳定分散体。该技术显著改善了离散碳纳米管的性能优势，并能够提高其电导率、导热率、抗冲击性、抗撕裂性、附着力和耐腐蚀性等。 Dymax 低聚物和涂料生产用于UV / EB应用的Bomar®低聚物和其他原材料，还有多款用于3D打印的产品。

Dymax 低聚物和涂料市场开发部总监David Robitaille表示：“我们很高兴与Mechnano这样的技术创新型企业合作，并成为帮助将碳纳米管优势引入至3D打印和外壳应用的一员。”“Dymax在专业的UV固化材料和配方方面的经验促成了双方的合作关系，我们期待与Mechnano合作开发出适用于UV应用的产品组合。”

“Mechnano与Dymax的合作关系加强了我们的共同愿景，即不断创新和开发适用于多种应用的高性能材料，”Mechnano首席执行官兼创始人Steven R. Lowder说。“基于UV固化应用的合作仅仅是个开始，我们期待着更多的携手合作。”

该合作关系将专注于开发一系列用于分散体母料的功能性碳纳米管，针对特定属性进行性能改进。

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