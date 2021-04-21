北京2021年4月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月20日，由中国物联网产业应用联盟与深圳市物联网产业协会主办的2020“物联之星”中国物联网产业年度评选结果正式揭晓。北京中电华大电子设计有限责任公司（简称“华大电子”）第四次摘得“中国最有影响力物联网安全企业奖”，这也是华大电子四年蝉联该奖项。



华大电子获奖证书

“物联之星”评选活动是目前国内物联网行业最专业、最有影响力的公益评选之一。本届活动由来自物联网上下游企业单位、联盟协会等千余权威专家投票。华大电子已连续四年荣获“物联之星”安全企业奖，在主办方公布的票数榜单上也始终位列前三甲，是前三甲中唯一入围的安全芯片商。



上表来源自物联传媒公众号

华大电子坚持自主创新，采用国产CPU核、国产商用密码算法、完全自主研发低功耗高安全芯片，并实现从晶圆加工到封装测试的全产业链国内生产，既解决了物联网信息安全问题，同时又解决了安全芯片产品的供应链安全。

华大电子积极推动产业链融合，基于一颗低功耗安全芯片即可成功实现与阿里、腾讯、小米等多家公有云平台对接，终端设备厂商无须修改板级设计，轻松完成与多家公有云平台的联调对接，为打造更安全更便捷的“芯、端、云”一体化平台提供了便利。

华大电子一直是“国产商用密码算法”在物联网领域应用的引导者、推动者和践行者，积极参与智能家居、智能表计、车联网等多个行业的国家标准和行业标准的编写，推进国密算法在物联网各领域的应用，引领物联网行业安全发展，为物联网行业的健康发展打造基石。

未来，华大电子将立足于国产安全芯片，继续突破技术、产品、应用和行业的壁垒和边界。华大电子也期待与各行各业合作伙伴的联合创新，为产品跨界集成、新应用场景搭建以及产业链生态融合谱写新篇章。

华大电子四年蝉联“中国最有影响力物联网安全企业奖” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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