杭州2021年4月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国玫瑰谷位于龙门山脚下，背靠九顶山，保存了完整的自然生态系统；九顶山的原生态环境和川西平原的丰饶相互交融，拥有万亩有机玫瑰田。



君澜之花

君澜酒店集团与银谷控股集团有限公司签署了合作协议，将位于中国四川绵竹中国玫瑰谷的银谷君澜度假酒店正式委托君澜酒店集团管理。

银谷控股集团有限公司在二十年的发展历程中，以资本为纽带，建立了集房地产开发、医药研发与生产、芳香产业、文旅产业四大业务板块于一体的综合性现代企业集团。银谷集团自创建以来，一直秉承“追求卓越、打造精品”的原则，开发了多个项目，其中具有代表性的项目有位于中关村核心区的甲级写字楼银谷大厦、位于CBD后花园朝青区域的高档温泉公寓项目银谷·美泉等。2009年银谷集团在四川绵竹投资兴建“中国玫瑰谷”，以芳香产业为基础，带动大爱情产业、大健康产业、艺术产业、文旅产业的强力发展，形成现代产业集群。注重生态环境保护，推进产城融合，打造独具特色的“芳香产业新城”。

玫瑰谷背靠九顶山，景色优美。主要分为6个功能板块，分别是玫瑰山国际生态旅游度假区、国家玫瑰公园、玫瑰小镇、爱情小镇、艺术小镇等。中国玫瑰谷是全球单体种植面积最大的玫瑰园林，玫瑰种类多达数8000多种。这也是成都后花园，西部度假中心。君澜进入中国玫瑰谷，是对君澜西南度假圈的拓展。与代表冰雪度假的四川贡嘎雪山君澜度假酒店一同激发度假市场的活力，加强与成渝度假市场的联系，促进整体度假品质升级，满足消费者更多元的需求。

酒店位于玫瑰小镇西侧，背靠龙门山脉腹地-半月山（玫瑰山），生态景观条件较好。酒店整体设计贯穿爱，自然，美，酒店将紧密围绕芳香产业的定位及欢愉人生体验地氛来营造；以玫瑰为主题，融合休闲度假、婚庆服务、商务、会奖等功能，打造五星级 — 多功能复合型浅山度假酒店。

酒店外形为与地形融为一体的法式城堡，表达了玫瑰小镇浪漫的情调，打造小镇内重要的地标廸筑。酒店大堂总面积约1500平方米，为景观式大堂。根据地形，宴会厅入口在酒店二层东北侧，与大堂通过电梯连接。宴会厅面积约为800平方米。酒店大堂与宴会厅屋顶均为景观绿化屋顶，丰富了客房的景视，使建筑与自然更好的融合。

君澜进入玫瑰谷，助力芳香产业新城建设，打造玫瑰主题酒店 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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